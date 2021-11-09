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Çevre

Obama iklim zirvesinde konuştu: Acilen harekete geçilmeli

Barack Obama, Çin ve Rusya liderlerinin iklim zirvesine katılmamasını eleştirdi

09 Kasım 2021 00:00

ABD Eski Başkanı Barack Obama iklim kriziyle ilgili dünya liderlerine seslenerek, "Acilen harekete geçilmeli" dedi. BM İklim Zirvesi'ndeki gelişmeleri olumlu karşıladığını belirten Obama yine de ülkelerin hedeflerinden geride olduklarını söyledi.

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