Obama iklim zirvesinde konuştu: Acilen harekete geçilmeli
Barack Obama, Çin ve Rusya liderlerinin iklim zirvesine katılmamasını eleştirdi
09 Kasım 2021 00:00
ABD Eski Başkanı Barack Obama iklim kriziyle ilgili dünya liderlerine seslenerek, "Acilen harekete geçilmeli" dedi. BM İklim Zirvesi'ndeki gelişmeleri olumlu karşıladığını belirten Obama yine de ülkelerin hedeflerinden geride olduklarını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Eski Başkanı Barack Obama İskoçya'nın Glasgow şehrinde devam eden Birleşmiş Milletler iklim zirvesine katıldı. Obama, bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris iklim anlaşmasından çekilmesini eleştirdi. Barack Obama, Çin ve Rusya liderlerinin iklim zirvesine katılmamasını da umut kırıcı olarak niteledi. Eski Başkan, "Distopya görüntüleri geceleri rüyalarıma girmeye başladı" ifadelerini kullandı.
Genç nesle vurgu yapan Obama, iklim değişikliğini önlemenin en önemli adımının gençlerden geçtiğini söyledi. En çok çalışanın onlar olduğunu dile getirdi.