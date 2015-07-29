Obama: Hukuk hukuktur; devlet başkanı bile olsa kimse hukukun üstünde değildir

ABD Başkanı Barack Obama, Afrika Birliği zirvesinde devlet başkanlarının siyasi kariyerleri ve icraatlarıyla hesap verilebilir olmaları gerektiğine değindi. Konuşmasında, başkanlık görevini yürüttüğü iki dönemde "iyi işler çıkardığını" söyleyen Obama, ABD yasalarının 3. dönem başkanlık yapmasına imkân vermediğine dikkat çekerek, "Hukuk hukuktur. Başkan bile olsa kimse hukukun üstünde değildir" mesajı verdi.

Toplantıda, Afrikalı liderleri espirili bir dille eleştiren Obama, "Şunu anlamakta güçlük çekiyorum; neden liderler çok para kazandıklarında istifa etmezler" diye sordu.

Demokrasinin olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapan Obama, "Önemli olan demokrasiye ismen sahip olmak değil, cismen ve içerik olarak da tam manasıyla demokrasiyi işletmektir" ifadesini kullandı.

Obama, Afrikalı liderlere seslendiği konuşmasında, "Görev süresi sona eren devlet adamları bir kenara çekilmeyi bilmeli" dedi.

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