Obama halefi Trump'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor

ABD Başkanı Barack Obama, sürpriz bir şekilde halefi seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşmenin, geçiş sürecini sorunsuz kılmak için yapıldığı açıklandı.

Trump'ın bu görüşme öncesi, Beyaz Saray'da birlikte çalışacağı ekibi belirlemek amacıyla üst düzey danışmanlarıyla toplandığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Obama'nın toplantıda geçiş döneminin sorunsuz yaşanması için samimi davranacağını söyledi. Earnest, "Kolay bir toplantı olacak demiyorum" dedi.

Obama ile Trump'ın toplantısı sırasında First Lady Michelle Obama da Melania Trump ile görüşecek.

Trump, seçim kampanyası sırasında Obama'nın ABD vatandaşlığıyla ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme getirmiş ve bazı önemli reformlarını geri alma vaadinde bulunmuştu.

Temsilciler Meclisi ve Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu koruması, Trump'ın bu vaatlerini Obama'ya kıyasla daha rahat bir şekilde hayata geçirebileceği belirtiliyor.

Obama, seçimlerden önce Trump'ın başkanlık için "uygun olmadığını" söylemiş ve Demokrat aday Hillary Clinton'a destek toplamak için kampanya yapmıştı.

Ancak seçimlerinden ardından Obama, ABD halkına sonuçlara saygı gösterme çağrısı yapmıştı.

Obama dünkü açıklamasında, "Bu ülkeyi birleştirmesi ve liderlik etmesi için artık hepimiz (Trump'ı) destekliyoruz" dedi.