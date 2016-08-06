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15 Temmuz Darbe Girişimi

Obama, Gülen'in iadesine ilişkin soruya ne yanıt verdi?

"Türk halkı darbecilere iyi bir ders verdi"

06 Ağustos 2016 15:10

ABD'de yaşayan Türk iş adamları, ABD Başkanı Barack Obama'ya darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in iadesi konusunu sordu.

Demokrat Parti üyesi Türk iş adamlarından Murat Güzel, Başkan Obama'nın onurkonuğu olduğu Demokrat Parti Başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla Atlanta'da düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Murat Güzel, toplantıda FETÖ'nün darbe girişimi hakkında Obama'yı bilgilendirme fırsatı bulduklarını bildirdi. 

 

Toplantıda söz alarak Obama'ya bir soru yönelttiğini anlatan Güzel, konuşmasında darbe girişiminden sonra Türkiye'de birlik-beraberlik duygusunun arttığına dikkati çektiğini, özellikle Türk halkının, ABD'li siyasilerin darbeye bakışından ve Fetullah Gülen'in iadesinin bu kadar uzamasından rahatsız olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Güzel, Gülen'in iadesinin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değil tüm Türk halkının meselesi olduğunu, iki ülke ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesinden endişesi duyduğunu vurgulayarak, Obama'ya bu konudaki fikrini sorduğunu dile getirdi.

Güzel, Obama'nın "Bu Türkiye'de ilk darbe denemesi değil ve bu konuda hassas olan Türk halkı darbecilere iyi bir ders verdi, muhalefet dahil tüm kesimler darbeye karşı durdu. Türkiye'nin önemli bir müttefiki olan ABD, darbeye karşı olarak Türkiye'nin yanında yer aldı. Gülen'in iade işlemi için delillere göre hukuk yolu esas alınacak. Bu işi ciddiye alıyoruz ancak bunun ispatlanması lazım" yanıtını verdiğini kaydetti.

 

Ryan'a da bilgi verildi

 

Türk iş adamı Ömer Er de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile ortak katıldığı bir toplantıda, Ryan'a darbe girişimi hakkında bilgi vererek, Türk halkının hassasiyetlerini paylaştı.

Er AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ryan'la görüşmesinde, seçilmiş siyasilerden yana olunması ve meclis binası bombalanmış bir ülkenin ziyaret edilmesi ve hiç değilse Türk Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Görüşmede, Ryan'ın Er'in gündeme getirdiği tüm konulara çok olumlu yaklaştığı, Türkiye ile ilişkilerin daha da iyileştirilmesi arzusunu dile getirdiği kaydedildi. 

İş adamı Güzel, ABD'deki siyasilerin darbe girişimine karşı bakış açılarının, Türkiye'yi ve Türk halkını çok iyi tanımadıklarını ortaya koyduğunu anlattı.

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