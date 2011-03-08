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Dünya

''OBAMA, GUANTANAMO'TAKİ DAVALARI YENİDEN BAŞLATIYOR'' WASHINGTON (A.A)

08 Mart 2011 00:54

-''OBAMA, GUANTANAMO'TAKİ DAVALARI YENİDEN BAŞLATIYOR'' WASHINGTON (A.A) - 07.03.2011 - Beyaz Saray, Libya lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı ayaklananları silahlandırma fikrinin olası, ancak henüz bunun için erken olduğunu belirtti. Sözcü Jay Carney, Amerikan yönetiminin Libya'daki muhalefeti değerlendirdiğini, muhalefet üyelerine silah temin edilmesininse diğerleri gibi bir seçenekten ibaret olduğunu söyledi. ''Birçok kanal aracılığıyla muhalefetle, gruplarla, bireylerle görüşmeye çalıştıklarını'' belirten Carney, ''Ne istedikleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz. Ama silah temini konusunda, bu yol izlendiğinde ne yaptığını bilmek gerek. Libya'nın doğusundaki bir posta kutusuna bir yığın silah göndermek için erken, işe tersten başlamamak lazım'' ifadesini kullandı. Sözcü, ABD Başkanı Barack Obama'nın Guantanamo ile ilgili kararını da açıkladı. Carney, Obama'nın Guantanamo üssünde yeni askeri davaların önündeki engeli kaldıracağını belirtti. Obama, 22 Ocak 2009'da kendisinden önceki Başkan George Bush'un açtığı Guantanamo tutukevini kapatmayı öngören kararı imzalamıştı. Son açıklamayla, büyük ölçüde Kongre'deki girişimler yüzünden bu söz yerine getirilmemiş oluyor. Beyaz Saray ise, Obama yönetiminin yine de Guantanamo tutukevini kapatma taahhüdüne hala bağlı olduğunu, meşru ve ilkelere dayalı bir tutukluluk anlayışına sadık kalmaya devam ettiğini söylüyor.

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