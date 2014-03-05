Obama gözünü uzaya dikti



NASA'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın NASA’nın 2015 bütçesini ek bir fonla genişletmek istediği belirtildi. Bu fonun, uzay istasyonları arasında astronotların yolculuk edebilmelerini sağlayacak ‘uzay taksi' projesinin yanı sıra, 2015 yılında Jüpiter gezegenine yapılacak robot misyonu yolculuğu için kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Beyaz Saray'ın NASA için bütçe talebi 17 milyar dolar. Bütçe mali dönemin başı olan 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek. Bu durumda, 2014 yılıyla kıyaslandığında NASA'nın bütçesi % 1 oranında azalmış olacak.

Diğer yandan Başkan Obama, NASA'nın "Büyüme ve Güvenlik Girişimleri" adlı 900 milyon dolarlık özel fondan 56 milyar dolara özel projeleri için erişebilmesine olanak tanıyacak.

Bütçe onaylandığı takdirde projeyi geliştirmek üzere dahil olacak en az iki şirketin katılımıyla ticari "uzay taksiciliği" projesine de 1 milyar 100 milyon dolar aktarılacak. Bu projenin 100 milyar doları, 15 ulustan astronotların dünyanın 418 km üzerinde uçuşlar yapmasına imkân tanıyacak istasyonların kurulmasına harcanacak.

Uzay mekiklerinin 2011 yılı itibariyle kullanımlarına son verildiğinden ABD bir süredir fiyatları 65 milyon doların üzerinde olan donanımlı uzay koltukları için Rusya'ya bağımlı durumdaydı. NASA yöneticilerinden Charles Bolden verdiği bir demeçte Ukrayna krizi nedeniyle Amerika ve Rusya arasında yükselen tansiyonun, uzay çalışmalarına ilişkin ortaklıklarını etkilemediğini kaydetti.

NASA halihazırda Boeing, Space Exploration Technologies ve Sierra Nevada adlı özel sektöre dahil şirketlerin uzay taksi tasarımlarını desteklemeye devam ediyor.

NASA, proje geliştirme fonu için en geç bu yaz aylarında iki şirket belirlemek niyetinde. Obama da 2017 yılı bitmeden önce uçacak astronotların kimler olacağının belirlenmesini istiyor.