Obama: Genç göçmenleri korumasız bırakmak sağduyuya aykırı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ebeveynleri ile birlikte yasadışı yollardan ülkeye girmiş 16 yaşından küçük bireylerin sınırdışı edilmelerini engelleyen yasanın Başkan Donald Trump tarafından iptal edilmesine, selefi Barack Obama tepki gösterdi.

Kısaca DACA olarak bilinen Deferred Action for Childhood Arrivals programının iptali sonrası Facebook üzerinden bir açıklama yapan Obama, görevde olduğu 2012 yılında ABD'den başka hiçbir ülkeyi görmemiş yaklaşık 800 bin çocuk ve gencin korunması için çıkardığı başkanlık kararnamesini savundu. ABD Kongresi'ndeki her iki partiden de yıllar boyunca bu kişilerin korunması için harekete geçmesini beklediğini hatırlatan Obama, kanun koyucuların bu konuda yavaş hareket etmesi sonucu bir başkanlık kararnamesi çıkararak konuyu ele almak zorunda kaldığının altını çizdi.

Trump yönetimi 5 Eylül'de alınan DACA'nın iptal edilmesine ilişkin kararının gerekçesinde, Obama'nın yetkilerini aştığını ve bu konunun Kongre'de ele alınması gerektiğini savunmuştu.

"Amerika daha güçlü bir yer haline geldi"

Kamuoyunda "Dreamer" (hayalperest) olarak anılan çocuk ve genç bireylerin sınırdışı edilmesinin engellenmesinin aynı zamanda göçmenlik bürosu çalışanlarının elini de rahatlatmış olduğunu anımsatan Obama, yasa sayesinde polisin çocukların peşine düşmektense gerçek suçluları yakalayıp sınırdışı etmesinin bir başarı olduğunu söyledi.

Eski Başkan, programdan yararlanan çocuk ve gençler için "Yaklaşık 800 bin kişi öne çıktı, titizlikle hazırlanmış kriterleri yerine getirdi ve hepsi hakkında genel bilgi taraması yapıldı. Ve bu sayede Amerika daha güçlü bir yer haline geldi" ifadesini kullandı. Obama, DACA'nın iptalinin ülkedeki en parlak zihinleri kenara ittiğini, hayatlarında ABD'den başka ülke tanımamış, İngilizce'den başka dil konuşmayan pek çok kişinin tanımadıkları bir ülkeye ve bilmedikleri bir dilin konuşulduğu bir ortama gönderilme riski ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

"Kanuni gerekçesi yok"

Trump'ın iptal kararının herhangi bir yasal gerekçesinin de bulunmadığını kaydeden Obama, atılan adımın siyasi olduğunu ve herkesi ahlaki bir sorgulamaya ittiğini savundu.

ABD'de göçmenlik konusunda yürütülen tartışmalar ne olursa olsun bu çocuk ve gençlerin herhangi bir kabahatinin olmadığını, tehdit oluşturmadıklarını ve Amerikan toplumunun geri kalanından haksız bir şekilde hiçbir şey almadıklarını söyleyen eski Başkan, sınırdışı edilmelerinin işsizlik oranını düşürmeyeceğini, kimsenin vergi yükünü hafifletmeyeceğini ve maaşları yükseltmeyeceğini savundu.

Alınan kararın nihai olarak bir nezaket meselesi olduğunu söyleyen Obama'ya göre, bundan sonra atılacak adımlar doğrudan Amerikan değerleri ile ilgili. Eski Başkan açıklamasının sonlarına doğru "Azimle çalışan gençleri Amerika'dan atacak mıyız, yoksa onlara, çocuklarımıza yapılmasını isteyeceğimiz gibi mi muamele edeceğiz? Bu, bir toplum olarak kim olduğumuz ve olmak isteyeceğimizle ilgili" ifadesini kullandı.

ABD'de protestolar

Trump'ın açıklamasından sonra ABD'de başta Los Angeles olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri yapıldı. Yüzlerce kişi, kararı protesto etmek için çeşitli kentlerde yürüyüş düzenlerken, sivil toplum kuruluşları federal yargıçlara çağrıda bulunarak DACA programının iptalinin kademeli olarak ve yasadan yararlanan mevcut kişileri tehlikeye atmadan sonlandırılmasını talep etti.

Tahminlere göre ABD’de 11 milyon civarı yasadışı göçmen bulunuyor ve bunların çoğunu Hispanik olarak da adlandırılan Latin Amerikalı göçmenler oluşturuyor. Trump, seçim kampanyası sürsince ülkeye yasadışı yollardan giriş yapmış tüm göçmenleri sınırdışı edeceğini söylemişti.

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DW,AP/ÇÖ,BD