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Dünya

OBAMA GAZETECİLERE TAKILDI ARLINGTON (A.A)

08 Mart 2011 00:39

-OBAMA GAZETECİLERE TAKILDI ARLINGTON (A.A) - 07.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Arlington'daki bir okulu ziyareti sırasında gazetecilere espri yaptı. Obama, ziyaret ettiği okuldaki sınıf öğretmeninin öğretmenlikten önce basında çalıştığını belirterek, şakacı bir tonla ''Öğretmenlikten önce gazeteciydi. Bir değişiklikle, yararlı bir şey yapmaya karar verdi'' dedi. ABD Başkanı daha sonra ''kendini tutamadığını'' söyledi. Obama'nın Arlington'daki okulu ziyareti, Avustralya Başbakanı Julia Gillard'ın ABD gezisi dolayısıyla açıklanan resmi programında yer almadı.

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