Obama, evlenme teklifi ettiği ilk aşkından 'başkanlık hayali' nedeniyle ret cevabı almış

Pulitzer Ödüllü yazar David J.Garrow'un yeni yayınlanan kitabı, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın hayatına dair gün yüzüne çıkmamış detaylara ışık tutuyor.

Kitaba göre, Barack Obama'nın ilk aşkı Michelle Obama değildi. Obama, henüz 20'li yaşlarındayken Chicago'da birlikte yaşadığı Sheila Miyoshi Jager adlı bir kadına aşıktı. Şimdilerde Ohio'daki Oberlin College Üniversitesi'nde Doğu Asya Çalışmaları Profesörü olan Jager'e evlenme teklifi dahi etmişti.

Sputnik Türkiye'nin çevirisine göre, Hollanda ve Japon kökenli olan Jager, Obama'nın annesi gibi antropoloji alanında çalışıyordu. Birbirleriyle oldukça uyumlu olmalarına rağmen Jager, Obama ile birlikteliklerinin politik sebeplerle gerginleştiğini hissettiğini söyledi. Obama henüz Harvard'da hukuk eğitimine başlamadan önce, bir gün Beyaz Saray'da olacağını planlıyordu.

Evlilik teklifine olumsuz yanıt

Jager'ın anlattığına göre Obama, 1986'da evlenme teklifi etti. Ancak Jager'ın ailesi, henüz genç olmaları ve Obama'nın gelecek planları nedeniyle evliliğe sıcak bakmadı. Jager, Obama'nın evlilik teklifine 'Henüz değil' cevabı verse de, ilişkileri sona ermedi.

"Aniden hırslı biri hâline geldi"

Obama'nın 1987'de henüz 25 yaşındayken bir anda değiştiğini söyleyen Jager, "Aniden çok hırslı biri haline geldi. Bu değişimin nasıl gerçekleştiğini hatırlıyorum. Tam olarak 1987'de, ilişkimizin birinci yılında oldu. Daha henüz o zamanlarda, başkan olacağını hayal ediyordu" şeklinde konuştu.

"Sevdiği kadınla,

kader arasında sıkışmış hissetti"

Ancak bu değişim, ikilinin ilişkisi üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Kitabın yazarı Garrow'a göre, Obama o yıllardan itibaren, Afro-Amerikan kimliğini tamamlama çabasına girişti. Garrow'a göre, Chicago'daki bir siyah siyasetçinin Afro-Amerikan olmayan biriyle birlikteliği, siyasetteki hedeflerine engel olabilirdi. Bu durum, Jager ve Obama çiftinin ilişkisini zamanla baskı altına aldı ve ikili sürekli siyaset ve ırk başlıkları üzerinde tartışmaya başladı. Jager'e göre Obama, 'sevdiği kadınla, emin olduğu kader arasında sıkışmış hissetti'.

Obama tam bu süreçte, hukuk eğitimi alacağı Harvard Üniversitesi için Chicago'dan ayrılıp Massachusetts'e gitmeye hazırlanıyordu. Obama Jager'a kendisiyle birlikte gelmesini teklif ettiyse de, jager araştırma gezisi için gideceği Seul'a taşınmayı tercih etti.

Obama, Michelle ile üniversitede tanıştı

Üniversitenin ilk yılında 'Michelle LaVaughn Robinson' ile tanışan Obama için yeni bir ilişki başladı. Kısa sürede Michelle Robinson (Obama) ile ciddi bir ilişkiye başlayan Obama, 1990-1991 yılları arasında birkaç kez Jager ile de ara sıra görüştü. Jager kitapta, Obama'nın Michelle ile ilişkisinin derinleştiğini fark ettiğinde üzüldüğünü itiraf etti.

Barack ve Michelle çifti evlendikten sonra ise kitaba göre, Jager sadece ciddi konular için Obama'yla telefonda konuştu.