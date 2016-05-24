Obama ve Bourdain Vietnam'da yemek yedi

ABD Başkanı Barack Obama resmi ziyarette bulunduğu Vietnam'ın Hanoi şehrindeki bir lokantada Amerikalı ünlü şef ve yazar Anthony Bourdain ile yemek yedi. Bourdain, 6 dolar (yaklaşık 18 lira) tutan hesabı Obama'nın ödediğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan haberde; Bourdain'in Instagram'da yayımladığı Obama ile buluşması sırasında çekilen fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

"No Reservations" adlı programında ziyaret ettiği ülkeleri ve mutfaklarını tanıtan Bourdain, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da Obama ile buluşması sırasında çekilen fotoğrafları yayımladı. New York'taki Brasserie Les Halles restoranının şefi olan Bourdain, çeşitli ülkelere yaptığı ziyaretleri konu alan televizyon programlarıyla tanınıyor. Bourdain, programı çerçevesinde İstanbul'a da gelmiş ve Türk mutfağını tanıtmıştı.

Bourdain'in paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni ve yorum aldı. Plastik mavi taburelerde oturan Obama ve Bourdain, etli noodle (pirinçten yapılan erişte), salata ve Hanoi birası ısmarladı.

Fotoğrafta masadaki kaselerin, tabakların ve çubukların simetrisi, internet kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Bourdain, Twitter hesabında da Obama'nın çubukla yemek yemekte usta olduğunu belirterek 6 dolar (yaklaşık 18 lira) tutan hesabı ABD Başkanı'nın ödediğini kaydetti.