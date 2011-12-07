Obama eşitsizliğe savaş açtı

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'Cumhuriyetçiler yanlış düşünüyor'



Roosevelte gönderme



Orta sınıfa vergi muafiyeti



ABD Başkanı Barack Obama, 2012 seçim startını Kansas eyaletine bağlı Osawatomie kasabasında verdi. Konuşmasında ABD'deki sosyal adaletsizliğe vurgu yapan Obama, "Bu sadece siyasi bir tartışma değil. Günümüzde üzerinde kararlılıkla düşünülmesi gereken bir soru" dedi.Sosyal adaletsizliğin çoğu insanı "Olmak ya da olmamak" noktasına getirdiğini belirten Obama, "Çalışan bir insan bir aile kurabilecek ya da az da olsa tasarruf yapabilecek kadar kazanıyor mu? Acaba ev sahibi olabilecek ve emekliliğini garantiye alacak koşullara sahip mi? Bu soruların üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gerekir" şeklinde konuştu.En tepedekilerin gelirleri ve yatırımlarıyla daha da zenginleştiklerini vurgulayan ABD Başkanı Barack Obama, geriye kalan büyük bir kesimin ise yeterince kazanamadığı için sürekli geçim sıkıntısı olduğuna dikkat çekti.2012 seçimleri için bir ay içinde başkan adaylarını belirleyecek Cumhuriyetçi Parti'ye de sert eleştiri yönelten Obama, "Onların felsefesi çok basit: Eğer herkes kendi ayakları üzerinde durur ve kuralına göre hareket ederse, kazanırız. Ama burada şunu söylemek istiyorum: Yanlış düşünüyorlar" şeklinde konuştu.Obama'nın Osawatomie kasabasında seçim startını vermesinin aynı zamanda tarihi bir anlamı bulunuyor. ABD eski başkanlarından Theodore Roosevelt 1909 yılında Osawatomie kasabasında "Yeni Ulusalcılık" başlıklı ünlü konuşmasını yapmıştı. Roosevelt bu konuşmasında, bugün Obama'nın yaptığı gibi orta sınıfın korunmasının önemine dikkat çekmişti.Obama orta sınıfın daha az vergi ödemesi için bir yasa değişikliği yapmak istiyor ancak ABD Başkanı'nın bu çabası Cumhuriyetçiler tarafından kabul görmüyor.