Obama: Eşimin beni terk edeceğini düşünmüştüm...

Beyaz Saray'daki görevinin son bulmasının ardından eşinin kendisini terk edebileceğini düşündüğünü söyleyen ABD'nin eski başkanı Barack Obama, eski First Lady'e minettar olduğunu belirtti.

Habertürk'ün Independent'tan çevirdiği habere göre, John F. Kennedy Library Foundation'ın Boston'da gerçekleştirdiği ödül töreninde konuşan Obama, eşi Michelle Obama'yla ilgili açıklamada bulundu.

Obama, "Michelle Obama'ya da teşekkür etmek istiyorum. Başkanlıktan sonra benle olmaya devam ettiği için" dedi.

Salondaki izleyicileri kahkahalara boğan Obama, "Çünkü, onun (Michelle) ülkeye karşı devam etme zorunluluğu hissettiğini düşünüyordum. Ama resmi görevi bittikten sonra, durum pek net değildi." dedi.

Obama sözlerine şöyle devam etti:

"Eşimi seviyorum. Ona minnettarım. Ve onun First Lady olması Amerika için büyük talihti."