T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama: Eşimin beni terk edeceğini düşünmüştüm...

"Ve onun First Lady olması Amerika için büyük talihti"

08 Mayıs 2017 16:31

Beyaz Saray'daki görevinin son bulmasının ardından eşinin kendisini terk edebileceğini düşündüğünü söyleyen ABD'nin eski başkanı Barack Obama, eski First Lady'e minettar olduğunu belirtti.

Habertürk'ün Independent'tan çevirdiği habere göre, John F. Kennedy Library Foundation'ın Boston'da gerçekleştirdiği ödül töreninde konuşan Obama, eşi Michelle Obama'yla ilgili açıklamada bulundu.

Obama, "Michelle Obama'ya da teşekkür etmek istiyorum. Başkanlıktan sonra benle olmaya devam ettiği için" dedi.

Salondaki izleyicileri kahkahalara boğan Obama, "Çünkü, onun (Michelle) ülkeye karşı devam etme zorunluluğu hissettiğini düşünüyordum. Ama resmi görevi bittikten sonra, durum pek net değildi." dedi.

Obama sözlerine şöyle devam etti:

"Eşimi seviyorum. Ona minnettarım. Ve onun First Lady olması Amerika için büyük talihti."

ETİKETLER

Michelle Obamaeşimbeni terk edeceğini düşünmüştümBeyaz Saraybaşkanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24