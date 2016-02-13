Obama: Eşcinsel hakları konusunda yaptıklarımdan gurur duyuyorum

Ellen Degeneres’in televizyon şovuna katılan ABD Başkanı Barack Obama, “Eşcinsel evliliklerin başkanlık dönemimde yasallaşması ve LGBT haklarının ABD’de maksimize edilmesi konusunda gurur duyuyorum” dedi.

Gzone’un haberine göre, Obama’nın The Ellen DeGeneres Show’da yaptığı açıklamalar şöyle:

”Eşcinsel evliliklerin başkanlık dönemimde yasallaşması ve LGBT haklarının ABD’de maksimalize edilmesi konusunda gurur duyuyorum. Başkanlık dönemimden önce, başkan olmamı sağlayan kampanyam ve siyasi görüşüm insanları ötekileştirmeye değil, toplum içerisine kabuk etmek üzerine kuruluydu. Biz ne kadar insanın toplum içerisinde kanunen kabul görmesini sağlarsak sağlayalım, esas önemli olan insanların önyargılarını ve düşüncelerini değiştirmekten geçiyor. Ellen, sen cesaretin ve sempatinle insanların gönlünü kazandın. İnsanlara ne olduğunu dürüstçe söyleyerek birçok insana ilham olurken, birçok insanın da sana ve seninle aynı yaşam biçimini yaşayan herkese olan toplumsal önyargıyı yıktın. Kanun yalnızca senin ve senin gibi cesur kahramanların başlattıklarını takip etti.”

Programın ilgili kısmının videosu şöyle: