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Politika

OBAMA, ERDOĞAN'I KUTLADI ANKARA (A.A)

14 Haziran 2011 21:44

-OBAMA, ERDOĞAN'I KUTLADI ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçimde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ettiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Obama, bugün Erdoğan'ı arayarak, ''tarihi seçim zaferinden dolayı sizleri kutluyorum'' dedi. Üst üste üçüncü kez seçim kazandığına tanık olduklarını ifade eden ABD Başkanı Obama, başarı dileğinde bulundu.  İki ülke arasındaki mevcut iyi ve güçlü ilişkileri, bundan sonra daha da güçlendirmeyi umduğunu ifade eden Obama'ya, Başbakan Erdoğan, iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti. Başbakan Erdoğan, ABD'deki Demokratların da seçim kampanyasına başladığını bildiğini ifade ederek, Obama'ya kampanyada başarı dileğinde bulundu. Bu arada, Obama'nın Başbakan Erdoğan'ı seyahat sırasında uçaktan aradığı kaydedildi.

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