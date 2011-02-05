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Dünya

OBAMA ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A)

05 Şubat 2011 09:11

-OBAMA ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 05.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır'daki olayları görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın Başbakan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin, ABD'nin yakın müttefikleri arasında devam eden istişarelerden birini oluşturduğu belirtildi. İki liderin Mısır'da gelişen olayları konuştuğu belirtilen açıklamada, Obama ve Erdoğan'ın, Mısır halkının isteklerini gerçekleştiren bir geleceğe yönelik bağlılıklarını paylaştıkları ifade edildi. Açıklamada, ''ABD Başkanı Obama ve Başbakan Erdoğan'ın, ABD ve Türkiye'nin Mısır'daki gelişen olaylar ve iki ülkenin daha kapsamlı ortak gündemleriyle ilgili olarak yakın istişarelere devam etmede mutabık kaldığı'' kaydedildi.

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