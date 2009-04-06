Obama elini yüreğine koyup Atatürk'ü hissetti

ABD Başkanı Obama Türkiye'de



Çankaya'da Gül karşıladı

Kadın yaveri var

TBMM'de konuşacak

Resmi ziyaret çerçevesinde dün akşam Ankara'ya gelen Obama, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. ABD Başkanı Obama, saygı duruşunun bir bölümünde, elini kalbinin üzerine koyması dikkati çekti.Obama daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Obama ve beraberindekiler gelmeden önce, Misak-ı Milli kulesinin içerisine oda parfümü sıkıldığı gözlemlendi.ABD Başkanı deftere şu satırları yazdı:"Vizyonu, kararlılığı ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiye yönelten ve mirası tüm dünyaya kuşaklar boyunca ilham vermeye devam eden Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak, benim için bir onurdur.ABD'nin 44. Başkanı olarak, Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmeyi, Atatürk'ün, halkına umut veren modern ve müreffeh bir demokrasi olarak Türkiye vizyonunu desteklemeyi ve 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."Anıtkabir temaslarını tamamlayan Obama daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne hareket etti. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından resmi törenle karşılanan Obama, tören kıtasını selamladı.Bu arada Obama'ya kadın bir subayın yaverlik etmesi dikkat çekti.Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.Temasları çerçevesinde TBMM'yi de ziyaret edecek olan Obama, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle görüşerek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Türkiye'ye ziyaretinin 1,5 saatini Mecliste geçirecek olan Obama, Köksal Toptan ile 15 dakika baş başa görüşecek. Obama, Toptan'ın makam odasında ayrıca sırasıyla CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile görüş alışverişinde bulunacak.TBMM Genel Kurulu, bugün saat 15.00'te, TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar başkanlığında özel gündemle toplanacak. Obama, parti liderleriyle başbaşa yapacağı görüşmenin ardından, Genel Kurula geçerek 45 dakika olarak planlanan konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün de ABD Başkanı Obama'yı dinlemek üzere, TBMM'ye gelmesi bekleniyor.Obama'nın konuşmasını 165 yabancı basın mensubu ile TBMM'de görev yapan 200'e yakın Türk basın mensubu, basın locasından izleyecek. Obama'nın TBMM ziyareti nedeniyle yarın Meclise ziyaretçi alınmayacak.Barack Obama, daha sonra Başbakanlık binasına geçerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Obama ve Erdoğan'ın da görüşmelerinin ardından basına hitap etmeleri öngörülüyor.