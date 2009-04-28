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Dünya

Obama, domuz gribine karşı Kongre'den fon istedi

Obama, domuz gribi salgınına karşı ABD'nin mücadele gücünün arttırılması için Kongre'den 1.5 milyar dolar fon talebinde bulundu.

28 Nisan 2009 03:00

Obama, domuz gribi salgınına karşı ABD'nin mücadele gücünün arttırılması için Kongre'den 1.5 milyar dolar fon talebinde bulundu.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, domuz gribi salgınının artma olasılığına karşı ABD'nin mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi için Kongre'den 1.5 milyar dolarlık bir fon tahsis etmesi talebinde bulunduğu bildirildi. 

Diğer taraftan, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, domuz gribine karşı olağanüstü durum ilan edildiği ve eyalette iki şüpheli vaka saptandığı açıklandı.

Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger'in bürosundan yapılan açıklamada, şu anda kaygılanacak bir durum olmamasına rağmen, Vali Arnold Schwarzenegger'in eyalette bugün olağanüstü durum ilan ettiği, bunun halk sağlığı dairesinin bu hastalığa karşı mücadelesini kolaylaştırma ve destekleme olanağı tanıyacak bir önlem olduğu belirtildi.

Bu arada Kaliforniya'daki yetkililerin, Los Angeles bölgesinde meydana gelen iki ölüm vakasını araştırdıkları belirtildi.

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