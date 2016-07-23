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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Obama: Darbe girişiminden haberimiz yoktu

ABD Başkanı Obama, Türkiye’deki darbe girişimine ilişkin açıklamalar yaptı. Obama darbe girişimine dair bilgileri olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

23 Temmuz 2016 00:32


ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye'de demokratik seçimlerle iktidara gelen hükümeti desteklediklerini belirterek, Türkiye'de demokrasiyi yıkmak için yapılan her türlü girişime şiddetle karşı çıktığını ifade etti.

Washington'da bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Obama, ABD'nin darbe girişimine dair bilgisi olduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Türkiye'nin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fettullah Gülen'in ABD'den iade edilmesi talebine ilişkin olarak ise Obama, Ankara'nın bu konuda “kanıt sunması gerektiğini” vurguladı. Ayrıca, her iade talebinin ABD yasaları çerçevesinde yerine getirildiğini söyledi.

Obama, bu hafta içinde yaptığı telefon görüşmesinde bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da söylediğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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