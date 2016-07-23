Obama: Darbe girişiminden haberimiz yoktu



ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye'de demokratik seçimlerle iktidara gelen hükümeti desteklediklerini belirterek, Türkiye'de demokrasiyi yıkmak için yapılan her türlü girişime şiddetle karşı çıktığını ifade etti.

Washington'da bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Obama, ABD'nin darbe girişimine dair bilgisi olduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Türkiye'nin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fettullah Gülen'in ABD'den iade edilmesi talebine ilişkin olarak ise Obama, Ankara'nın bu konuda “kanıt sunması gerektiğini” vurguladı. Ayrıca, her iade talebinin ABD yasaları çerçevesinde yerine getirildiğini söyledi.

Obama, bu hafta içinde yaptığı telefon görüşmesinde bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da söylediğini belirtti.