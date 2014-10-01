ABD'de Obama dahil bütün yetkililer alarma geçti

Ebola ABD'ye sıçradı. Teksas eyalatinin Dallas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir hastada virüse rastlandı. Bu gelişme, Başkan Barack Obama dahil yetkilileri alarma geçirdi.

CDC'den yapılan açıklanmada, Teksas eyaletinin Dallas kentinde tedavi altına alınan Amerikalı'da Ebolo virüsüne rastlandığını bildirdi.

Dallas Sağlık Presbyterian Hastanesi yetkilileri, yapılan testlerdeki ilk sonuçların alındığı salı gününe kadar hastanın izole bir ortamda tutulduğunu bildirdi.

CDC yetkilileri, 27 Temmuz beri 12 kişide yapılan testlerde ise Ebola virüsüne rastlanmadığını kaydetti.

Öte yandan, virüs tespit edilen kişinin Liberya'dan gelen bir uçakla 20 Eylül'de Dallas'a indiğini bildirildi. Ayrıca, hastanın uçuş bilgileri ve kimliği açıklanmazken, hastaneden, ''Hastalığı ABD'de durduracağımıza ilişkin hiçbir şüphemiz yok'' açıklaması geldi.

ABD alarmda

Korkutan gelişme sonrası, Beyaz Saray başta olmak üzere Amerikalı yetkililer alarma geçti.

Başkan Barack ObamaHastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Tom Frieden'le acil bir görüşme gerçekleştirirken, ülke çapında hastaneler ve sağlık birimleri, Ebola virüsüyle mücadele konusunda hazırlık yapmaya başladı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın, CDC Direktörü Dr. Tom Frieden'le "tedavi altındaki Ebola virüsü taşıyan hastanın iletişim kurduğu kişilerin takibi ve virüsün yayılma riskinin azaltılması" gibi birtakım tecrit kurallarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dr. Frieden'in CDC'nin ABD'de Ebola salgını için hazır olduğunu ve Ebola virüsüne karşı güvenli ve etkili yanıt vermek için gerekli altyapıya sahip bulunduklarını bildirdiği kaydedildi.

3 binden fazla ölüm

İlk defa 6 ay önce Gine'de tespit edilen Ebolo virüsü, Batı Afrika'da bugüne kadar 3 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

CDC'nin Ebola virüsüyle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada ise Batı Afrika'da Ocak 2015'e kadar, 550 bin ila 1 milyon 400 bin kişinin Ebola virüsünün bulaşmış olabileceği belirtilmişti.