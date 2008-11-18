Obama, Cumhurbaşkanı Gül’ü aradı

ABD Başkanlığı'na seçilen Barack Obama, Cumhurbaşkanı ABDullah Gül'ü telefonla arayarak, seçilmesinden dolayı kendisine Gül'ün ilettiği kutlamaya teşekkür etti.



Barack Obama'nın başkanlık dönemine geçiş internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Başkanlığa seçilen Barack Obama, daha önce kendisini arayan 3 dünya liderini geri arayarak, seçilmesinden dolayı ilettikleri kutlama mesajları için duyduğu takdiri dile getirdi'' denildi.



Açıklamada Obama'nın, Gül'ün yanısıra, Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ve Filipinler Devlet Başkanı Gloria Macapagal-Arroyo'yu da aradığı bildirildi.



