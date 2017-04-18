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Dünya

Obama çifti, ünlülerle yat tatilinde

Çifte tatillerinde Bruce Springsteen, Tom Hanks de eşlik ediyor

18 Nisan 2017 16:17

Beyaz Saray’da 8 yıldır resmi görevler ve davetler nedeniyle yorgun düşen Obama çifti, Barack Obama’nın başkanlık görevini devretmesi sonrasında kendilerini eğlenceye verdi.

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, 20 Ocak’ta koltuğu Donald Trump’a devrettikten sonra eşiyle çıktığı tatili sürdürüyor. Obama ve eşi Michelle’in Fransız Polinezyası açıklarında lüks yatla yaptıkları tatile, ünlü isimler de eşlik ediyor. Tatile katılan ünlü isimler arasında müzisyen Bruce Springsteen, aktör Tom Hanks ve televizyon yıldızı Oprah Winfrey de var.

Obama çifti, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra müzik şirketi Virgin Records’un sahibi Richard Branson’la birlikte Virgin Adaları’na tatile gitmişti.

 

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