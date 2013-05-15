Obama çifte kriz kıskacında

Amerikan Başkanı Barack Obama iç siyasette sıkıntılı günler geçiriyor. Amerikan İç Gelir Dairesi'nin (IRS) Obama'nın partisi Demokrat Parti'ye karşı muhalefeti ile bilinen ve ilkeleri arasında devlete vergi ödememek olan Çay Partisi hareketine yönelik usulsuzlukta bulunarak hareketin kurumlarını vergi muafiyetinden yararlandırmadığı ortaya çıktı. İlk sarsıntının ardından bir de Associated Press (AP) haber ajansının 20 telefon hattının yasadışı şekilde dinletildiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Eric Holder tarafından doğrulanan dinleme olayına, 'ulusal güvenliği ilgilendiren bir sızma' gerekçe gösterildi.

ABD Başkanı Barack Obama, Çay Partisi ve bazı muhafazakar grupların, İç Gelir İdaresi tarafından ayrımcılığa uğradığını geçtiğimiz Cuma günü öğrendiğini açıkladı.

Çay Partisi hareketi ve bazı muhafazakar grupların hedef alınmasını "hoş görülemez" ve "affedilemez" bir durum olarak nitelendiren ABD Başkanı Barack Obama, "Eğer IRS çalışanları, haberlerde belirtildiği gibi bilinçli bir şekilde muhafazakar grupları mağdur etmişse, bu hoşgörülemez ve affedilemez. Bu skandal vatandaşın devlete olan güvenini zedelemiştir" dedi.

Sağcı gruplarca yapılan şikayetlerin ardından yapılan bir soruşturmada, vergi muafiyetine karar veren iç gelir idaresinin, bu kararları adil ve tarafsız bir şekilde uygulayamadığı sonucuna varılmıştı.

ABD Kongresi, Cumhuriyetçilerin girişimiyle Obama yönetiminin görevi kötüye kullandığı iddialarıyla ilgili olarak da bir soruşturma başlattı.

FBI'dan inceleme

Amerikan Adalet Bakanlığı da, Federal Soruşturma Bürosu FBI'a, İç Gelir İdaresi'nin 2012 başkanlık seçimi öncesindeki faaliyetleri ile ilgili bir inceleme yapması talimatı verdi.

ABD yasalarında yapılan bir değişiklikle, siyasi faaliyetlerde bulunan ancak başlıca amaçları bu olmayan gruplara vergiden muafiyet hakkı tanınmıştı.

'Telekulak Skandalı'

ABD Adalet Bakanlığı'nın 2012 yılında 2 ay boyunca uluslararası haber ajansı AP'nin telefonlarını dinleme skandalı da tartışılmaya devam ediyor. "Telekulak" skandalıyla ilgili Beyaz Saray ve ABD Adalet Bakanı Eric Holder'den açıklama geldi.

'Bizim bilgimiz dahilinde değil'

Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı'nın AP gazetecilerine ve bürolarına ait 20 telefon hattını dinlemesinin kendi bilgileri dahilinde gerçekleşmediğini duyurdu.



Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, "Adalet Bakanlığı'nın AP'nin telefonlarını dinlediği yönündeki bilgimiz, basında yer alan haberlerle sınırlı. Bir soruşturma çerçevesinde alınan dinleme kararı, bizim dışımızda, Adalet Bakanlığı tarafından bağımsız bir şekilde alınmıştır" dedi.

Olayı değerlendiren Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Başkan Barack Obama’nın gazetecilerin araştırmacı haberleri özgürce izleme haklarına destek vermekle birlikte, “gizli bilgilerin sızmasını önleme” gereksinimi gördüğünü de belirtti.

Holder Kararı Savundu

ABD Adalet Bakanı Eric Holder ise, Associated Press (AP) haber ajansına ait telefon görüşmelerinin gizlice kaydedilmesi ve dinlenmesini savundu. Holder, “ulusal güvenliği ilgilendiren ciddi bir sızıntıyla ilgili” bir soruşturma çerçevesinde bu kararın alındığını söyledi.

Holder'e istifa çağrısı

Adalet Bakanlığı'nın AP'nin telefon kayıtlarını kaydetmesine ve dinlemesine siyasetçilerden de sert tepki geldi.

Cumhuriyetçi Parti'den Reince Priebus, Holder'ı ABD Anayasası'nın basın özgürlüğünü garanti altına alan ilk maddesini ihlal etmekle suçlayarak istifaya çağırdı.

Senato'nun Adalet Komitesi Başkanı Senatör Patrick Leahy de iddialardan dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu ve hükümetin konu ile ilgili bir an önce açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Yemen'de CIA operasyonu

AP, 7 Mayıs 2012'de terör örgütü El Kaide'nin Yemen'deki kolunun ABD'ye gidecek bir yolcu uçağına bomba yerleştirmeyi planladığı ve bu planın son anda önlendiğini yazdı. AP'nin haberinde, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nin (CIA) Yemen'deki bir operasyonu konusunda da detaylı bilgiler verildi.