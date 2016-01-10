Obama, buluşlarından biri İstanbul metrosunda kullanılan Suriyeli bilim insanını meclise davet etti

Buluşlarından biri şu anda İstanbul metrosunda trenlerin hareketinden elektrik üretimi için kullanılan Suriyeli bilim insanı Refai Hamo, ABD Başkanı Barack Obama’nın daveti üzerine Temsilciler Meclisi’nde salı günü yapılacak “Birliğin Durumu” programına katılacak.

Suriyeli bilim innası Hamo, son aylarda özellikle Cumhuriyetçi başkan adaylarının Suriyeli mültecilere yönelik açıklamalarına tepkili olduğu bilinen Başkan Obama’nın konuşması sırasında Michelle Obama için ayrılan bölümde oturacak.

ABD’nin USA Today gazetesi’nin haberine göre, Hamo, geçen ay internetteki “Humans of New York” adlı blogda tanıtılmış, Suriyeli bilim insanı hakkındaki yazı sosyal medyada milyonlarca beğeni almıştı. Obama, bunun üzerine Hamo’yu “ilham kaynağı” diye nitelendirmiş, Amerikalı oyuncu Edward Norton, Hamo için bağış etkinliği düzenlemişti.

İki yıl Türkiye'de yaşadı

Mide kanseri olan Hamo’nun Suriye’deki iç savaş sırasında evi bombalandı, bombardımanda eşi, kızlarından biri ve beş yakını hayatını kaybetti. Suriyeli bilim insanı, 2013’te bir oğlu ve hayatta kalan üç kızıyla savaştan kaçarak önce Türkiye’ye geldi.

İki yıl Türkiye’de kalan 55 yaşındaki Hamo, sığınma başvurusunun kabul edilmesi üzerine geçen ay ABD’nin Michigan eyaletine yerleştirildi.

Hamo, internette kendisini meşhur eden yazıda, şunları ifade etmişti: "Hâlâ dünyada bir fark yaratabilecek şansım olduğunu düşünüyorum. Amerika’ya gittiğimde patentini almak istediğim birçok buluşum var. Buluşlarımdan biri şu anda İstanbul metrosunda trenlerin hareketinden elektrik üretmek için kullanılıyor. Ayrıca yakıtsız olarak 48 saat uçabilecek bir uçağın çizimlerini yaptım. Depremler meydana gelmeden haftalar önce deprem tahmini yapacak bir cihaz üzerinde çalışıyorum. Tek isteğim araştırmalarımı yapabileceğim bir yer. Bugün Michigan’a gideceğimi öğrendim. Orası hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tek isteğim güvenli ve bilime saygı duyulan bir yer olması. Ben işime geri dönmek istiyorum. Yeniden insan olmak istiyorum. Dünyanın benim bittiğimi düşünmesini istemiyorum. Ben hâlâ buradayım."

ABD'de son aylarda özellikle Cumhuriyetçi Parti içinde başta başkan adayı Donald Trump olmak üzere bazı çevreler, ülkeye Suriyeli mültecilerin hatta Müslümanların alınmamasını istemişti. Obama yönetimi ise buna karşı Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelmeye devam edeceğini, bu yıl 10 bin Suriyelinin kabul edileceğini açıklamıştı.