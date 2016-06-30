Obama: Brexit Avrupa'daki yatırımları durdurabilir

ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının (Brexit) uzun vadede küresel büyüme ile ilgili endişe doğuracağı uyarısında bulundu.

"Birlik'ten çıkması İngiltere ve Avrupa'nın tamamındaki yatırımları dondurabilir" diyen Obama, İngiltere Başbakanı ve AB liderlerine ayrılma sürecinin sistemli bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Obama açıklamayı Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki ekonomik bağları güçlendirme amacıyla Kanada'da düzenlenen zirvede yaptı.

Merkez bankaları ve maliye bakanlarının yapmış oldukları hazırlıklar sayesinde küresel ekonominin istikrarının kısa vadede etkilenmeyeceğini söyleyen Obama, uzun vadeli risklere dikkat çekerek "Bu gelişme, hali hazırda zayıf olan küresel büyüme verilerine fayda etmeyecek" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de konuştuğunu belirten Obama, Merkel'in İngiltere'yi cezalandırma amacı olmadığına dikkat çekti.

AB liderleri İngiltere'deki referandumda Avrupa Birliği'nden çıkma kararı alınmasını görüştükleri toplantının ardından İngiltere'nin AB vatandaşlarına dolaşım özgürlüğü tanımadan ortak pazara giremeyeceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan referandumda oyların %52'si AB'den ayrılma yönündeydi.