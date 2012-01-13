Obama borçlanma limitinin artırılmasını istedi

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, federal hükümetin borçlanma limitinin 1,2 trilyon dolar daha artırılması için Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.





Obama, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner'a gönderdiği mektupta, borçlanma limitinin artırılmasının, varolan yükümlülüklerin karşılanması için gerekli olduğunu belirtti.





Beyaz Saray, geçen Ağustos ayında ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için borçlanma limitinin artırılması konusunda Kongre üyeleriyle anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma kapsamında Obama'nın böyle bir talebi bekleniyordu.





Obama'nın teklif ettiği artış gerçekleşirse, hükümetin faaliyetlerini finanse edebilmek için alabileceği borç miktarı 16,4 trilyon dolara yükselecek. Kongre'nin, Obama'nın bu teklifini reddetmek için 15 günü bulunuyor, bu süre içinde teklif Kongre'nin her iki kanadından da reddedilmezse, yürürlüğe girecek.





Bu açıdan bakıldığında Obama'nın Kongre'ye teklif göndermesi aslında formalite niteliği taşıyor. Çünkü, Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olsa da Senato'da teklifi reddedecek yeterliliğe sahip olmadıklarından bu teklif, 15 gün sonra otomatik kabul edilmiş olacak.





Ancak, özellikle seçim yılı olması itibariyle Cumhuriyetçilerin bu konuyu, ''Obama'nın bütçe açığını kontrol edilemez boyutlara çıkardığı'' şeklindeki eleştirilerinin dozunu artırmada fırsat olarak kullanacakları yorumları yapılıyor. Nitekim Cumhuriyetçiler, Obama'nın mektubunun hemen ardından, çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi'nde teklifi reddeden bir tasarıyı gelecek hafta oylamaya sunacaklarını açıkladı.





