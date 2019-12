-Obama bir gecede servet topladı NEW YORK (A.A) - 01.12.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, New York'ta katıldığı toplantılarda seçim kampanyasına bir gecede 2,4 milyon dolar topladı. Başkan Obama akşamüstü geldiği New York'ta birkaç yemekli toplantıya katılarak 2012 seçim kampanyasına yönelik konuşmalar yaptı. Amerikan Yahudi Kongresi adlı kuruluşun başkanı Jack Rosen'in Manhattan'daki evinde düzenlediği toplantıda konuşan Obama, Rosen'in, ABD'deki Yahudi cemaatinin ABD-İsrail ilişkileriyle ilgili endişeli olduklarını söylemesi üzerine, Yahudi cemaatine güvence verdi. ''ABD'nin İsrail'den daha önemli bir müttefiği yoktur'' diyen Obama, ''ABD'de bugüne kadarki tüm yönetimlerden çok daha fazla İsrail devletinin güvenliği için çalıştık. Konu İsrail'in güvenliği olduğunda bundan taviz vermeyiz'' diye konuştu. Rosen'in evindeki toplantıdan Obama'nın seçim kampanyası için en az 300 bin dolar toplandığı bildirildi. Başkan Obama, kentte katıldığı diğer toplantılarda da daha önceki seçim kampanyasında kullandığı ''değişim'' sloganına odaklanarak değişimi tam olarak gerçekleştirebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. ''Değişim bir gecede olmuyor. Ancak önümüzdeki yılki seçimlerde önem verdiğimiz her şey risk altında, o yüzden umutsuzluğa kapılma lüksümüz yok'' diye konuşan Obama, Cumhuriyetçiler'in seçimde başarılı olması halinde bugüne kadar yaptığı işlerin tersine çevrileceğini, ülkenin başka bir yöne sürükleneceği yönünde uyarıda bulundu. Konuşmalarında ekonomiden de söz eden Obama, Avrupa'daki borç krizinin ABD'nin ekonomisini etkilediğini, bu yüzden Avrupalılar'a olabildiğince çok yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. Obama konuşmalarında, ''Kim olduğumuzun önemi yok, nereden geldiğimizin de önemi yok, biz tek bir ulusuz ve halkız. Ve işte 2012 seçimlerinde risk altında olan budur'' diye konuştu. Bu arada Obama'nın bir restoranda düzenlenen yemekli toplantısına katılan 45 kişiden her birinin 35 bin 800 dolar ödedikleri ve Obama'nın bu gece katıldığı tüm etkinliklerin ardından seçim kampanyasına toplam 2,4 milyon dolar kazandırarak New York'tan Washington'a döndüğü bildirildi. -''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcileri Obama'yı protesto etti- Bu arada 15 Kasım'da yaklaşık iki ay kaldıkları Zuccutti Parkının Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in talimatıyla polis tarafından zorla boşaltılmasının ardından eskisi kadar güç gösteremeyen ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcileri, Obama'nın, Times Meydanında Sheraton Otelinde katılacağı bir toplantıyı protesto etmek için toplandı. Yüzden fazla eylemci ellerinde pankartlarla ve polis takibinde Bryant Park'tan, Times Meydanındaki Sheraton Otelinin önüne dek yürüdüler. Protestocular, ''Obama Şirketlerin Kuklası'', ''Obama Yüzde 1'in Başkanı'' diye sloganlar attılar.