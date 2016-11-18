Obama Berlin’de altılı zirveye katıldı

ABD'nin görevi sona erecek olan Başkanı Baracak Obama Berlin'e veda ziyaretinde önde gelen altı AB ülkesinin temsilcisi ile bir araya geldi. Başbakan Angela Merkel'in ev sahipliğindeki toplantıda hazır bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya ve İspanya’nın başbakanları Matteo Renzi ve Mariano Rajoy, Ukrayna anlaşmazlığı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara devam edilmesinden yana görüş bildirdiler.

Altı devlet ve hükümet başkanı Moskova'nın öncelikle Minsk Barış Anlaşması'nın altına attığı imzanın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği konusunda görüş birliği sergilediler. Liderler Ukrayna'nın doğusunda hâlâ sürekli bir ateşkesin sağlanamamış olmasından dolayı da endişelerini dile getirdiler.

NATO çatısı altında işbirliği devam edecek

Rusya yanlısı asilerin işgali altındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde özgür ve adil seçimlerin organize edilmesinin önemine de dikkat çeken liderler NATO çatısı altında bundan böyle de işbirliğini devam ettirme kararlılıklarını açıkladılar.

ABD'de Cumhuriyetçiler adına başkanlık yarışına giren sağ popülist Donald Trump'ın seçim zaferi ülkenin NATO'ya ne ölçüde sadık olacağı yönünde soru işaretleri yaratmıştı. Milyarder Trump seçim kampanyası sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik dostane mesajlar vermişti. Bu nedenle ABD'nin müttefikleri Trump liderliğinde ABD dış politikasının hangi yöne doğru gelişeceği konusunda büyük bir belirsizlik duygusu içinde.

IŞİD ile mücadeleye devam

ABD Başkanı Obama'nın Avrupalı ortakları ile Berlin'de düzenlenen son buluşmanın gündeminde ayrıca IŞİD ile Suriye, Irak ve Libya'da mücadele ile mülteci krizi de vardı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle zirve katılımcıları Halep'teki insanî duruma ilişkin "büyük kaygı” içinde olduklarını dile getirdiler. Liderler, "Suriye rejimi ile Rusya ve İran gibi rejimi destekleyen ülkelerin bu kentte gittikçe artan saldırılarının bir an önce durdurulması” konusunda mutabık kaldılar.

ABD Başkanı Obama görüşmelerin ardından Air Force One uçağı ile Berlin'den ayrıldı. Ocak ayında görevini devredecek olan Obama, küresel gayri safi hasılanın yüzde 57'sinden sorumlu olan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılmak üzere Peru'nun başkenti Lima'ya doğru yola çıktı. Obama bu zirve sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili temaslarda da bulanacak.

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afp/dpa/reuters/ÇA/EC