Obama 'Başkanlıkta 100 günü' değerlendirdi

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da geçirdiği 100 günün ardından, kendisini en şaşırtan şeyin, aynı anda 7-8 problemle karşı karşıya kalması olduğunu söyledi.



20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD Başkanı olarak 100. gününü doldurması dolayısıyla Obama, göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirdiği üçüncü basın toplantısında soruları yanıtladı.



Yaklaşık bir saat süren basın toplantısında en ilginç sorulardan biri, "göreve geldiğinizden bu yana sizi en çok şaşırtan, sıkıntıya sokan ve alçakgönüllü hissettiren deneyimleriniz hangileri oldu?" sorusuydu. Obama, kendisini en şaşırtan şeyi, başkanlık yarışına girmeye karar verdiği ilk günle kıyaslarsa, bugün karşı karşıya olduğu problemlerin sayısı olarak açıkladı.



Başkanlık yarışına girdiğinde, Irak konusunun bulunduğunu ve ekonominin göreceli olarak kuvvetli olduğunu hatırlatan Obama, "Başkan olarak, Büyük Depresyon'dan (1929-1933 dönemindeki ekonomik çöküş) bu yana karşılaşacağımız en kötü ekonomik krizi beklemiyordum" dedi. Normal koşullarda bir ABD başkanının, aynı anda 2-3 büyük problemle başa çıkmasının beklenebileceğini belirten Obama, kendi döneminde aynı anda uğraşması gereken problemlerin sayısının 7-8 civarında olduğunu kaydetti.



Kendisini en sıkan şeyin ise, Washington'daki değişimin yavaşlığı olduğunu belirten Obama, büyük bir ekonomik krizin içinde olunmasına rağmen, bu yavaşlığın kendisini zorladığını ifade etti.



Obama, en etkilendiği şeyin ise, Amerikan askerlerinin, ülkelerine olağanüstü bağlılığı ve görev aşkı olduğunu kaydetti. Alçakgönüllülük hissini nerede duyduğu konusunda da Obama, ABD Başkanı olarak olağanüstü güçlere sahip olmasına karşın, çok daha büyük bir sistemin parçası olduğunu anlamasını örnek gösterdi. Obama, "mesela bir düğmeye basıp istediğimi yapamam. Güçlerin ayrılığı ilkesi var. Bir düğme çevirip Kongreyi hizaya getiremem" dedi.



Cumhuriyetçi Partili Senatör Arlen Specter'ın, taraf değiştirerek Demokrat Partiye geçmesinin, Obama hükümetinin Kongrede elini güçlendireceği yönündeki bir soruya karşılık Obama, Specter'ın kendi partisine geçmesinin, her konuda Demokrat Partililer ile aynı görüşte olacağı anlamına gelmediği yanıtını verdi. Obama, Demokrat Partili senatörlerin hemen hepsinin kendine özgü görüşleri olduğunu ve kendisiyle çoğu zaman aynı görüşü paylaşmadıklarını da vurguladı ve "zaten olması gereken de budur" dedi.



Domuz gribi yakından izleniyor



ABD Başkanı, ABD'de de birçok vakanın görüldüğü domuz gribi meselesinde olabilecek en üst düzeyde önlemleri aldıklarını kaydetti. Obama, Amerikan vatandaşlarına seslenerek, "normalde gripten kurtulmak için ne yapıyorsanız onu yapmayı sürdürün. Ellerinizi sık sık yıkayın. Öksürürken ağzınızı kapatın ve grip benzeri semptomlar yaşıyorsanız, evden çıkmayın ki başkalarına bulaştırmayın" öğüdü verdi.



Obama, domuz gribi vakalarının okullarda daha da yaygınlaşması durumunda, okul kapatmalarının gündeme gelebileceğine işaret etti. ABD Başkanı, domuz gribinin durumunu takip etmek için Kongreden 1 buçuk milyar dolarlık bir bütçe talep ettiğini de söyledi.



ABD Başkanı ayrıca, Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisinden geçen bütçe için de Kongre üyelerine teşekkür etti. Obama, bu bütçenin, ekonominin durgunluktan çıkarak kendine gelmesine ve en sonunda da refaha ulaşmasına yardımcı olacak bir plan içerdiğini belirtti.



Obama, "kumun üzerine yeni bir ekonomi inşa edemeyiz. Büyüme için yeni bir temel yaratmalıyız. Ve bu bütçe de bu temeli oluşturacak" dedi.



100 gün içinde yapılanları sıralarken, Irak'ta savaşı sona erdirme yönündeki plandan, Afganistan ve Pakistan'da terör örgütü El Kaide'nin peşine düşülmesinden, Guantanamo üssünün kapatılması ve işkencenin yasaklanmasından, ekonomik zorluklarla küresel mücadele çerçevesinde diplomatik ortaklıkların yenilenmesinden bahseden Obama, "iyi bir başlangıç yaptık" dedi.



Ancak Obama, yine de tatmin olmadığını belirtti ve nükleer silahların yayılması tehlikesi, domuz gribi salgını ve milyonlarca Amerikalının halen ekonomik zorluk, işsizlik içinde olması konularını sayarak, bunların çaresine bakılması için daha çok yapılacak iş olduğuna işaret etti.



Domuz gribine karşı Meksika sınırının kapatılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Obama, "bu konuda endişeliyiz ama panik içinde değiliz" dedi. Obama, halk sağlığı yetkililerinin, sınırı kapatmayı gerektirecek bir uyarıda bulunmadığına dikkati çekti.



‘Kısa yol ülke karakterine zarar verir’



ABD'nin bir önceki Başkanı George W. Bush döneminde, ülkeye karşı olası terör saldırılarına ilişkin bilgi almak amacıyla kullanıldığı belirtilen başa su boca ederek boğulma hissi verilmesi konusundaki bir soru üzerine Obama, "bu yöntem işkencedir ve bizim ideallerimizi, değerlerimizi ihlal etmektedir"dedi.



Bu anlayış çerçevesinde işkence yöntemlerine son verdiğini anlatan Obama, istihbaratın başka yollardan alınabileceğini, bu uğurda belli değerlerin feda edilmemesi ve ABD'nin kim olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi. Obama, "kısa yollara başvurursanız, ülkenizin karakterine zarar verirsiniz" diye konuştu. ABD Başkanı, daha önce her ne yasal gerekçe kullanılmış olursa olsun, başa su boca ederek boğulma hissi verilmesi yönteminin işkence olduğunu ve bu yöntemin kullanılmasının "bir hata" olduğunu ifade etti.



Pakistan ve Irak



Ülkedeki karışıklıklar nedeniyle Pakistan'ın nükleer materyalinin güvende olup olmadığı sorusuna karşılık Obama, bu konuda bir endişesi bulunmadığını söyledi.



Pakistan'daki mevcut durum dolayısıyla çok endişeli olduğunu belirten Obama, bu endişenin, sadece Taliban'ın kaydettiği ilerlemeden değil, hükümetin çok kırılgan olmasından kaynaklandığına da işaret etti. Bu nedenle Pakistan'a destek göstermek gerektiğini belirten Obama, bu ülkenin artık en büyük ölümcül tehdidin Hindistan'dan değil, aşırılık yanlısı militanlardan kaynaklandığını anladığını da kaydetti.



Obama, "Pakistan'ın istikrarından çok büyük stratejik çıkarımız var. Bunun için de Pakistanlılarla birlikte çalışmalıyız" dedi.



Irak'taki karışıklıklara, şiddet olaylarına yönelik bir soru üzerine Obama, halen sivil ölümlerin sayısının düşük olduğu yanıtını verdi. Irak'tan aşamalı çekilme gerektiği üzerinde durduğunu hatırlatan Obama, "bunun nedeni, Irak'ta yapılacak işlerin bitmemiş olmasıdır" dedi. Obama, Irak'ta çözülmesi gereken konular arasında, petrol gelirlerinin paylaşımı, bölgesel gücün ne şekilde olacağı, Iraklı Kürtler ile merkezi yönetimin ilişkilerinin nasıl olacağı, Kürtlerle Sünnilerin ilişkilerinin yapısı gibi konuları saydı.



Siyah bir gazetecinin, siyahların işsizlik oranı konusundaki sorusunu yanıtlayan Obama, ekonomide aldıkları önlemlerin, her sınıfa hizmet edeceğini ve Amerikan ekonomisi güçlendikçe, "bütün gemilerin suyun içinde aynı anda yükseleceğini" söyledi.



‘Küçük bir portfolyoyu tercih ederdim’



Ekonomik kriz dolayısıyla hükümetin, bazı bankalar ve büyük şirketlerin hisselerinde söz sahibi konuma gelmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Obama, "ben şirketlerin işine karışmaktan memnun değilim. Elimde iki tane savaş var. Amacımız, zor kararlarda bu şirketlere yardım etmek ve sistemde risk oluşturmalarını engellemek. Durumları düzelir düzelmez, bu işi özel şirketlere bırakmak niyetindeyiz" mesajını verdi.



Obama, "benim elimde Irak, Afganistan, Kuzey Kore, sağlık sisteminin iyileştirilmesi, enerjide bağımsızlık, İran ve yaygınlaşma riski bulunan domuz gribi var. Bir de bankacılık ve oto sanayii meselelerine niye karışmak isteyeyim? 'Obama devleti büyütmeyi amaçlıyor' diye eleştiri alıyorum. Hayır! Çok daha küçük bir portfolyoyu (portföy dosyası) tercih ederdim" diye konuştu.