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Dünya

Obama başkanlık yemini etti

ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray'da yemin ederek, başkanlığının ikinci dönemine resmen başlamış oldu

20 Ocak 2013 21:34

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da başkanlık yemini etti.

Obama, Beyaz Saray'da yemin ederek, başkanlığının ikinci dönemine resmen başlamış oldu.

Sadece Obama ailesinin bulunduğu yemin töreninde, Obama, eşi Michelle Obama'nın ailesinden kalan Robinson Ailesi İncil'i üzerine yemin etti. İncil'i, Michelle Obama tuttu.

Obama, 2008 yılındaki yemin töreninde, yemin sözlerini söylerken şaşırmıştı. Bu kez hiç şaşırmadan yemini okuyan Obama, sonrasında kızına dönerek ''Başardım'' diye espri yaptı.

ABD Başkanı Yardımcısı Joe Biden de yemin ederek, görevinin ikinci dönemine resmen başladı.

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