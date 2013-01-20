Obama ikinci dönemine başlıyor

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da yapılacak küçük bir törende yemin edip, ikinci başkanlık dönemine başlayacak.

ABD anayasasına göre, yemin töreninin 20 Ocak'ta, öğlen vakti yapılması gerekiyor. Ancak 20 Ocak Pazar gününe denk geldiğinden, kamuya açık tören yarın yapılacak. Başkan Yardımcısı Joe Biden da, bu sabah saatlerinde küçük bir törenle yemin etti.

Biden da yarınki büyük törene, yeminini tekrarlayacak. Yarınki kutlamalar için yapılan hazırlıklarda, binlerce işçi ve gönüllü yer aldı. BBC Washington Muhabiri Ben Wright, Obama'nın ikinci döneminin zorluklarla dolu olacağını söylüyor.

Wright, Obama'nın silah yasalarını değiştirmeye çalışacağını ve ayrıca göçle bütçe açığı sorunlarıyla başa çıkmayı deneyeceğini söylüyor.

Obama'nın 2009'daki yemin törenine yaklaşık iki milyon kişi katılmıştı. BBC muhabiri Wright'e göre , dört yıl sonra aynı heyecanın pek kalmadığını söylüyor. Ancak yine de yüzbinlerce kişinin yemin törenine tanık olması öngörülüyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı törende, ünlü şarkıcı Beyonce'nin de sahne alması bekleniyor.