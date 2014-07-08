Başbakan Tayyip Erdoğan, “Bazıları diyor ki ‘biz tarafsızız’. Biz tarafsız değiliz. Biz milletin tarafındayız. Muhalefet de devletin tarafında. Aramızdaki fark bu. Devlet ancak milletin hizmetkarıdır. Milletine tepeden bakan, horlayan tersleyen, öteleyen bir devlet anlayışı tarihimize, devlet, medeniyet anlayışımıza tamamen terstir” dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nin açılışında iftar yemeğinde konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Başbakanlık’tan istifa etmesi gerektiği yönündeki eleştirilere, Obama’lı yanıt verdi: “Dünyaya baksınlar sayın Obama başkan seçilirken adaylıktan çekilerek aday oldu öyle mi? Veyahutta Şansöyle Merkel? Adaylıktan çekilerek seçildi öyle mi? Eşit şartlarda yarışmıyoruz Doğru söylüyorsunuz.”

'İşçisin sen, işçi kal'

Erdoğan’ın iftar konuşmasında şu konular öne çıktı: Biz tarafsız değiliz biz milletin tarafındayız. Muhalefet de devletin tarafında farkımız bu. Milletimize ters bakan bir devlet anlıyışı bizim devlet anlayışımıza tamamen karşıdır. 24 saattte bir baktınız ki hükümeti indirdiler yeni hükümet kurdular. Devletin kendisine tehdit olarak gördüğü o kadar tehdit varsa onları zincirlerinden kurtarmanın mücadelesini verdik. Başörtüsü.. Devlet ne diyordu, bağlarda gideceksin üzüm toplayacaksın. İşçisin sen işçi kal..

'Eşit şartlarda yarışmıyoruz, onları destekleyen medya'

10 Ağustos’ta devlet ile millet arasındaki bir mesafe ortadan kalkıyor. 10 Ağustos’ta millet ilk kez millet kendi cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanlığı makamı geçmişte devlet millet kucaklaşmasını tam olarak tehsis edemiyordu. Artık devlet ile millet ayrı ayrı olmayacak. Millet ne tarafa bakıyorsa devlet o tarafa bakacak. Milletinden ayrı devlet anlayışını hep bir tarafa koyduk.



Ben bu akşam ne CHP’nin ne MHP’nin eleştirisini yapacak değilim. Bunların tek işi var, bol bol iktidara küfür etmek. Başbakan çekilsin, bunların cevabını vermeye gerek yok. Dünyaya baksınlar sayın Obama başkan seçilirken adaylıktan çekilerek aday oldu öyle mi? Veyahutta Şansöyle Merkel? Adaylıktan çekilerek seçildi öyle mi? Eşit şartlarda yarışmıyoruz Doğru söylüyorsunuz. Onları destekleyen medya. Karşılarında Başbakan Erdoğan. İnşallah seçimi kazanacak olursak statüko kazanmayacak. 77 milyon kazanacak. Biz Kuşcağız’ın çevresini değiştirirken hiç bir ayrım yapmadık. Alevi Türk, Kürt... Hiçbir ayrım yapmadık. Biz tüm milletimize eşit mesafedeyiz."