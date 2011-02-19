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Dünya

OBAMA BAHREYN'DEKİ ŞİDDETİ KINADI WASHINGTON (A.A)

19 Şubat 2011 09:12

-OBAMA BAHREYN'DEKİ ŞİDDETİ KINADI WASHINGTON (A.A) - 19.02.2011 - Bahreyn'in başkenti Manama'da göstericilere şiddetle müdahale edilmesi ve onlarca kişinin yaralanması sonrasında Kral Hamad bin İsa El Halife ile bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Barack Obama, şiddet kullanılmasını kınadı.  Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Kral ile Bahreyn'deki durumu ele alan Obama, halkın "evrensel haklarına" saygı duyulmasını istedi, ülke halkının anlamlı reformlara kavuşması gerektiğini ifade etti. İtidal çağrısı yapan Obama, şiddet kullananlardan hesap sorulması gerektiğini kaydetti. 

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