Obama arıları korumak için özel tim oluşturdu

Arılar ve yok olan biyoçeşitlilik ABD ’yi alarma geçirdi. ABD’de son dönemde ciddi boyutlara ulaşan arı ölümleri sonrasında Başkan Barack Obama tarafından belirlenen özel görev kuvveti, 180 gün içinde arıların korunması ve arı ölümlerinin engellenmesi için ulusal bir strateji belirleyecek.

Dünya gazetesinden Didem Eryar Ünlü’nün haberine göre ABD’de, Başkan Barack Obama, arıları kurtarmak için Özel Görev Kuvveti oluşturdu. Tarım Bakanı Tom Vilsack ve Çevre Koruma Ajansı Yöneticisi Gina McCarthy eşbaşkanlığında hareket edecek olan özel kuvvet, arı kayıplarının nedenlerini araştıracak ve arıların sağlık durumlarının iyileşmesi için strateji geliştirecek.

ABD’de bal arılarının polinasyonunu (dölleme faaliyetlerine katkısı) , tarım mahsulleri yoluyla her yıl ekonomiye15 milyar doların üzerinde değer kazandırıyor. 2006 yılından bu yana, bal arısı sayısı tüm dünyada gerilemiş durumda.Reuters’ın ABD Tarım Bakanlığı’ndan aldığı verilere göre, 2013-2014 kış sezonunda, yönetim altında olan arı kolonilerinin yüzde 23’ü kaybedildi.

Olağan şüpheli: Tarım ilaçları

Haberde “Obama tarafından belirlenen özel görev kuvveti, 180 gün içinde arıların korunması ve arı ölümlerinin engellenmesi için ulusal bir strateji belirleyecek. Planın bir parçası olarak, tarım ilaçlarının polen üreticileri üzerindeki etkisi kontrol edilecek. Uzmanlar, arı ölümlerinin en büyük nedeni olarak tarım ilaçlarını gösteriyorlar. Özellikleneonikotinoid böcek öldürücüler arıların ölümündeki en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Bu sistemik kimyasallar, böceklerin merkezi sinir sistemini bozup, felce ve ölüme neden oluyorlar. Her ne kadar Obama’nın arıları korumayı hedefleyen stratejisi hükümet genelinden destek alsa da, çevreciler bu girişimin yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Friends of the Earth ağı başkanı Erich Pica’ya göre, Obama’nın neonikotinoidleri tamamen yasaklaması gerekiyor. Bu arada Avrupalı bilim insanlarına göre, arı ölümlerinin nedeni baz istasyonlarının yaydığı sinyaller. Bu sinyaller yanılttığı için arılar yuvalarına dönemiyorlar. Bu da toplu ölümlere neden oluyor. Araştırmacılar, toplu arı ölümlerinde iklim değişikliği ve virüslerin de etkili olduğunu söylüyorlar" denildi.

Obama ailesi, arılar, tarım, sebze ve meyve yetiştiricliiği konusunda, deneyimli. ABD’nin First Lady’si Michelle Obama Beyaz Saray’da kent bostancılığı yapması ve yetiştirdiği organik ürünlerle kurduğu sofralarla tanınıyor.

Mercanlar, yunuslar, balinalar, kaplambuğalar ve balık türleri için dev bir saha!

Obama geçtiğimiz haftalarda da özel yetkisini kullanarak Pasifik Okyanusu’nun güney-orta kısmını koruyacak bir yasa çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Bununla beraber mercanların, balinaların, yunusların, köpekbalıklarının, deniz kaplumbağalarının ve birçok balık çeşidinin korunmaya alınması amaçlanıyor.

Kongre’nin onayına ihtiyaç duymadan çevre koruma yasası çıkarabilecek olan Obama daha önce 1906 Antikite Yasası’na dayanarak 11 yeni ulusal anıtı ve çevresindeki milyonlarca dönüm araziyi dokunulmaz alan olarak ilan etmişti.

“Hawaii’de büyümek, okyanusun güzelliğini ve gücünü takdir etmemi sağladı” diyerek sözlerine başlayan Obama“Benden önceki başkanların yaptığı gibi, ben de yetkimi kullanarak tıpkı dağlar, nehirler ve ormanlar için yaptığımız gibi değerli deniz alanlarımızı koruyacağım” dedi.

Eski Başkan George W. Bush da 2006 yılında Hawaii Adaları’nın 140,000 millik alanını ticari aktivitelerden arındırarak dünyanın korunmakta olan en büyük deniz alanını yaratmıştı. Uzmanların açıklamasına göre korunması planlanan alanda etkilenecek tek ticari faaliyet tonbalığı avı olacak. Obama kaçak balık avcılığını ve kaçak balıkların piyasaya girmesini önleyici bir program hazırlanması için federal görevlilere de seslendi.