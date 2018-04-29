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BBC Türkçe

Obama, ailesiyle birlikte çocukluğunu geçirdiği Endonezya'da tatilde

Eşi Michelle ve kızları ile çocukluğunun bir dönemini geçirdiği Endonezya'da tatil yapan eski ABD Başkanı Barack Obama'ya halk ve basın yoğun ilgi gösteriyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin bir önceki başkanı Barack Obama, eşi Michelle, kızları Malia ve Sasha ile, çocukluğunda bir süre yaşadığı Endonezya'da tatil yapıyor.

Obama ailesi Bali adasının ardından Java'ya geçti. Burada bir Budist tapınağını ziyaret eden Obama ailesine basının ilgisi yoğun.

Barack Obama, çocukluğunda 4 yıl yaşamış olduğu Endonezya'da çok popüler.

Obama, Kenyalı babasıyla annesinin ayrılması ardından, annesi bir Endonezyalıyla evlenince 6 yaşında buraya taşınmıştı.

Barack Obama ABD başkanıyken, 2010 yılında eşi Michelle ile Endonezya'yı ziyaret etmişti.

Barack Obama'nın Cuma günü başkent Cakarta'nın güneyinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesi bekleniyor.

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