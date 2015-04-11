Obama ailesinin yıllık geliri açıklandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın 2014 yılı gelirlerini açıkladı. Buna göre Obama çifti 2014'te 477 bin 383 dolar kazandı. Obama ailesi 93 bin 362 dolar ise gelir vergisi ödedi.

En büyük geliri başkanlık maaşı olan Obama, bu görevinden yıllık 400 bin dolar elde ediyor. Obama'nın maaşı haricinde çiftin en büyük gelir kaynağı ise Başkan Obama'nın 1995 ve 2006 yıllarında yazdığı iki kitap satışlarından kazandıkları. Ancak açıklanan rakamlara göre Obama'nın kitaplardan elde ettiği gelir her yıl düşüş gösteriyor.

Obama çifti, geçtiğimiz yıl toplam 33 yardım kuruluşuna 70 bin 712 dolar bağışta bulundu.

Obama ailesi 2012 yılında 662 bin dolar kazanırken, 2013'te ise 503 bin dolar gelir elde etmişti. Barack Obama, en yüksek geliri ise başkanlık koltuğuna oturduğu 2009 yılında elde etmişti. Obama o yıl kitap satışları ve Nobel Barış Ödülü nedeniyle 5,5 milyon dolarlık gelir bildiriminde bulunmuştu.