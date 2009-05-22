Obama Afrika'dan ilk konuğunu ağırladı

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da Afrika'dan devlet başkanı olarak ilk konuğunu ağırladı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Tanzanya Devlet Başkanı Jakaya Kikwete'nin dün Oval Ofis'te Obama ile bir araya geldiği kaydedildi.



Görüşmede iki ülkenin sağlık, eğitim ve tarım alanlarında nasıl ortak çalışabileceğinin ele alındığı belirtilen açıklamada, Obama'nın, Tanzanya'nın Afrika kıtasının sorunlarının çözümüne nasıl yardımcı olabileceği ve gelecekteki ortak çalışmalarla ilgili konuştuğu bildirildi.

