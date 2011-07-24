-OBAMA ACİL DURUM TOPLANTISI DÜZENLEDİ WASHINGTON (A.A) - 24.07.2011 - ABD'deki borç krizine çözüm bulunması için vakit iyice daralırken, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'ın dün Beyaz Saray ile görüşmelerden çekildiği yönündeki çıkışından bir gün sonra taraflar Beyaz Saray'da tekrar bir araya geldi. ABD Başkanı Barack Obama, soruna çözüm bulma çabaları çerçevesinde Kongre liderleriyle Beyaz Saray'da düzenlediği yaklaşık 1 saat süren acil durum toplantısında, Kongre liderlerinden aralarında uzlaşı alanları yaratmaları ve federal hükümetin borçlanma limitini yükseltmelerini istedi. CNN'in haberine göre, Demokrat Partili bir yetkili, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın da katıldığı toplantının "kavgacı bir havada" geçmediğini ve katılımcıların, Obama ile Boehner arasındaki dünkü gerginliğin üzerinde durmadığı bilgisini verdi. Yetkili, toplantıda daha çok, "sorunu nasıl çözebiliriz" üzerine odaklanıldığını ve ülkenin temerrüte düşmesini önleyecek çözüme ulaşılmasında "herkesin son derece ciddi olduğunu" belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre, ekonomimizle pervasızca siyasi oyunlar oynamaktan kaçınmalı. Bunun yerine, temerrüte düşmeyi önleyerek ve bütçe açığını azaltarak, sorumlu davranmalı ve işini yapmalı" ifadesini kullandı. Obama'nın toplantıda, Kongre liderlerini ABD'nin 14,3 trilyon dolarlık borçlanma limitini kısa vadeli yükseltme peşinde koşmamaları yönünde uyardığı, kısa vadeli yükselişi içeren bir çözümün, ABD'nin kredi notunda düşmeye ve Amerikalı tüketiciler için faiz oranlarının artmasına neden olabileceği hususlarına dikkati çektiği öğrenildi. Boehner da Kongre'nin bu hafta sonu "ileriye dönük sorumlu bir yol çizeceğinin" ve Temsilciler Meclisi ile Senato liderlerinin, "harcamaların önemli ölçüde azaltılması ve ABD'nin güvenilirliğinin muhafaza edilmesi" için çalışacağının sözünü verdi. Cumhuriyetçi Partili bir Kongre yetkilisi, Boehner'ın, Beyaz Saray'daki toplantının ardından parti üyeleriyle düzenlediği telekonferansta, Asya piyasalarında olumsuz bir etkiyi önlemek için, ülkenin borç krizine 24 saatte çözüm bulunmasını istediği mesajını verdi. -BELİRSİZLİK HALEN SÜRÜYOR- Bütçe açığının azaltılması konusunda bir paket üzerinde anlaşmaya varılması ve ulusal borçlanma tavanının son tarih olan 2 Ağustos'a kadar yükseltilerek ülkenin temerrüte düşmesini önlemek için Kongre içinde yoğun çalışma yürütülüyor. Reuters'ın haberine göre, Cumhuriyetçi bir Kongre yetkilisi, Kongre liderlerinin, bütçe açığının azaltılması konusunda pazartesi gününe kadar Kongre üyelerine bir paket sunmayı ve Asya piyasalarının açılmasından önce anlaşma doğrultusunda ilerleme sağlamayı amaçladığını söyledi. Ancak Kongre'de Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler arasındaki görüşmelerde, borçlanma limitini yükseltme süresi üzerinde yeni anlaşmazlığın patlak verdiği haberleri de geliyor. Anlaşmazlığın, Cumhuriyetçilerin perde arkasında sundukları, borçlanma limitinin yükseltilmesi ve bütçe açığının azaltılmasında iki aşamalı çözümü öngören bir plandan kaynaklandığı ifade ediliyor. Demokratlar, borçlanma limitinin tek bir seferde, 2012 yılı sonuna kadar yükseltilmesini istiyor. Vergi artışlarının da bütçe açığının azaltılması paketine dahil edilmesinde ısrar eden Demokratlar, Cumhuriyetçilerin planının, vergi artışlarını gelecek yıldaki seçim kampanyaları dönemine ertelemeyi ya da hiç gündeme almamayı öngördüğünden endişe ediyor.