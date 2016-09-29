Obama: ABD Kongresi hata yaptı

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'nin, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının Suudi yetkililere dava açmasına izin veren yasa tasarısına koyduğu vetoyu hükümsüz kılmasına tepki gösterdi.

CNN televizyonuna konuşan Obama, kongre üyelerinin hata yaptığını söyledi.

Obama tasarının ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini, tasarıyla Afganistan ve Irak gibi yerlerde görev yapan ABD askerlerine karşı da davalar açılabileceğini belirtti.

Obama, yasalaşan tasarı ile olarak, "Tehlikeli bir emsal ve bazen neden zor olanı yapmanız gerektiğinin bir örneği. Ve açıkçası Kongre'nin zor olanı yapmasını dilerdim. Bir seçim öncesi 11 Eylül kurbanlarının ailelerine karşı oy verir görünmek zor bir iş. Ama aynı zamanda doğru olanı."

Beyaz Saray Sözcüsü John Earnest oylamanın "ABD Senatosu'nun on yıllardır yaptığı en utandırıcı şey" olduğunu söyledi.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan da oylamanın ulusal güvenliğe "ciddi etkileri" olacağını belirterek, "Potansiyel olumsuz tarafları fazla" dedi.

Tasarı, Obama'nın vetosuna karşın 100 üyeli Senato'dan 97, 450 üyeli Temsilciler Meclisi'nden de 348 oyla geçerek yasalaşmıştı.

Böylece 2008'de ABD Başkanı seçilen ve Ocak ayında görevi bırakacak Obama'nın başkanlığı döneminde ilk kez veto hükümsüz kılınmış oldu.

Yasayla, diğer ülkeleri Amerikan mahkemelerindeki davalardan koruyan 1976 tarihli yasada değişiklik yapıldı ve kurban yakınlarına 11 Eylül saldırılarında rol oynadığından şüphelenilen Suudi hükümeti yetkililerine dava açma hakkı verildi.

Destekçileri, tasarının sadece ABD topraklarındaki "terör eylemlerini" kapsadığına dikkat çekiyor.

Demokrat Senatör Chuck Summer, "Beyaz Saray ve hükümet, diplomatik değerlendirmelerle daha ilgili. Ancak biz aileler ve adaletle ilgileniyoruz" dedi.

Barack Obama başkanlığı süresince 12 yasa tasarısını veto etmiş ancak daha önce bu vetolardan hiçbiri hükümsüz kılınmamıştı.