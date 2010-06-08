-OBAMA: ABD İLE İSRAİL BAĞLARI "KIRILMAZ" WASHINGTON (A.A) - 06.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesi ile İsrail arasında "kırılmaz bağlar" bulunduğunu söyledi. Obama, Washington'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray Oval Ofis'te biraraya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Obama, İsrail'in bazı malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun "gerçek bir ilerleme" olduğunu belirtti. İsrail'in barış istediğine ve doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda ciddi olduğuna inandığını ifade eden Obama, ABD'nin, İsrail'den, güvenliğini zayıflatacak bir adım atmasını hiçbir zaman istemeyeceğini vurguladı. Obama, ülkesi ile İsrail arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklar yaşandığı yönündeki yorumlara katılmadığını belirterek, İsrail'e verdiği desteğin hiçbir tereddüt içermediğini bildirdi. Bir soru üzerine, İsrail ile Filistinliler arasında doğrudan görüşmelerin, Yahudi yerleşimlerinin inşası konusundaki kısmi moratoryumun Eylül ayında sona ermesinden önce başlayacağını umduğunu kaydeden Obama, İsrail'in bir dizi "kendine özgü" güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, nükleer programından dolayı İran'a baskı uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Netanyahu da Filistinliler ile barışı sağlamaya olan "bağlılıklarını" dile getirdi, ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozulduğuna dair haberlerin "tamamen yanlış" olduğunun altını çizdi.