-OBAMA: "AFGANİSTAN'DAKİ KOALİSYON GÜCÜ SAĞLAM VE BÜYÜYOR" KABİL (A.A) - 03.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'daki koalisyonun sağlam olduğunu ve büyüdüğünü söyledi. Afganistan'a sürpriz ziyarette bulunan Obama, başkent Kabil yakınındaki Amerikan güçlerinin Bagram Havaüssünde askerlere yaptığı konuşmada, göreve başlamasından bu yana Afganistan'ı ikinci kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Geçen ilkbaharda geldiğimde 43 uluslu bir koalisyon vardı. Şimdi, bu sayı 49" dedi. Obama, "Bu, güçlü bir mesaj. Afganistan'ı destekleyen ülkelerin koalisyonu sağlam ve büyüyor" diye konuştu. Üssün hangarında toplanan askerlere, "görevlerinde başarılı olacaklarını" söyleyen Obama, Taliban ile savaşta her zaman zor günlerin olduğu uyarısında da bulunarak, "Sayenizde önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Ülkenizi koruyorsunuz. Hedeflerinize ulaşıyorsunuz. Görevinizde başarılı olacaksınız" ifadelerini kullandı. Üssün hastanesini ziyaret ederek yaralı askerlere madalya taktığını bildiren Obama, bir yaralı askerle sohbet ettiğini ve duygulandığını belirterek, "Bu zor bir görev, ilerlemeler yavaş. Gelecekte zor günler olacak" dedi. ABD'nin El Kaide'nin Afganistan'ı Amerikan topraklarına saldırmak için üs olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğini ifade eden Obama, "Bu asla olmayacak. Dünyanın bu kısmı El Kaide'yi ve yanlılarını yok etmeye, çökertmeye ve yenmeye yönelik küresel bir çabanın merkezi. Bu nedenle işiniz bu kadar önemli" diye konuştu.