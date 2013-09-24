Obama: Esad'ın iktidarda kalması düşünülemez

ABD Başkanı Barack Obama, "21 Ağustos'ta Suriye rejimi kimyasal silah kullandı. Aralarında çocukların da olduğu binlerce insan öldü" dedi. Suriye'yi kimin yöneteceğine Suriye halkının karar vereceğini söyleyen Obama, "Suriye'yi kimin yöneteceğine Suriye halkı karar verecek. Ama kendi halkını öldüren bir liderin iktidarda kalması düşünülemez" ifadesini kullandı.

İran 'ın yeni cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Amerika Başkanı Barack Obama'yı ilk defa aynı çatı altında bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı yapılıyor. Oturuma 120'den fazla başbakan, cumhurbaşkanı ve kraliyet üyesini katılıyor.

Genel Kurul toplantısında ilk kürsüye çıkan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, konuşmasında Suriye hükümetine ve muhaliflere yaptığı çağrıda tıbbi personelin hedef alınmasından vazgeçilmesi ve tutuklu sivillerin ve çocukların ivedilikle serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ban ayrıca Suriye'de tarafların işlenen uluslararası suçların sorumluluğunu alması gerektiğini, bu yönde gerekirse Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de devreye girebileceğini söyledi. Suriye'de kimyasal silah kullanıldığının tespit edilmesinin büyük bir diplomatik birlik yarattığını kaydeden Ban Ki-mun "Dünyada insani yardıma ihtiyaç duyulduğu bir dönemde silahlara harcanan paranın anlamsız bir yükseklikte olduğuna" dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri ülke liderlerine doğrudan yaptığı çağrıda "Siz liderler, halklara hizmet etmek için buradasınız. Yoksulluğun sonlandıranlar, halklara konuşma hakkı verenler, sürdürülebilir gelişim sağlayanlar ve uluslararası barış tesis edebilenler olabiliriz. Gelecek nesillere öngörülerinizi hediye edebilirsiniz. Değişim kaçınılmazdır, ama gelişim değil" dedi.

'Kimyasal saldırıyı Esad yaptı'

ABD Başkanı Obama da yaptığı konuşmada Suriye’de çözüm için diplomatik yolları tercih edeceğini açıkladı. Obama, Suriye'deki rejimin 21 Ağustos'ta kimyasal silah kullandığına dair kanıtların açık olduğunu söyledi. Obama, "Rejimin dışında başkalarının bu saldıyı gerçekleştirdiğini söylemek doğru değildir" dedi.

Obama şöyle konuştu: “Suriye konusunda bizler politik bir çözüm istiyoruz. Artık soğuk savaşta değiliz. ABD Suriye’de insanların iyi durumda olmasını istiyor. ABD’nin orada başka bir amacı yok. Bölgedeki devletlerin insanı ihtiyaçları karşılanmalı. Bu konuda Suriye’ye büyük yardım yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bazıları operasyon yapmamamızdan rahatsız olmuş bazıları da benim sınırlı operasyon dememden bile rahatsız olmuş. ABD bölgeye karışmak istemiyor. Bir taraftan da müdahale etmediğimiz için suçlanıyoruz. ABD askeri seçenekte dahil olmak üzere bütün çıkarlarını korumak istiyor ve müttefiklerini de korumak istiyor. Enerji akışının sürmesini istiyor. Dünya oradan gelecek petrole bağlı. Oradaki teröristleri yıkmak istiyoruz, müttefikleri korumak istiyoruz. Suriye’deki saldırı bize karşı bir tehdit oluşturmaktadır. Biz çıkarlarımızı bağlıyız, demokrasi ve insan haklarını savunmaya devam edeceğiz bölgede. Ama bunlara sadece ABD’nin çabalarıyla varamayız. Irak bunu gösterdi. Bir yerlere varırken ulusal toplamla ve bölgedeki insanlarla hareket etmek gerekiyor.”

İran'ın nükleer programıyla ilgili de konuşan Barack Obama, şunları söyledi: "İran'ın ABD'nin kendi işlerine karıştığına inanıyor ancak biz İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını istemiyoruz. İran enerji sağlamak için nükleer projelerini geliştirebilir. İran'ın nükleer programında diplomasinden yanayım."

Obama, İsrail'in güvenliğinin de ABD'nin asla vazgeçemeyeceği bir konu olduğunu söyledi.