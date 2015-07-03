Obama, 2012'de 'Ortadoğu'da çok daha fazla Erdoğan olsun' demiş

İsrail’in eski Washington Büyükelçisi Michael Oren’in “Müttefik” adlı kitabına göre ABD Başkanı Barack Obama, 2012’deki bir yemekte dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan için “O 16. yüzyılda yaşamıyor. Ortadoğu’da bir sürü başka Erdoğan’lar olması iyi olur” dedi.

Kitapta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Tayyip Erdoğan’dan özür dilemesiyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Obama’nın (Mart 2013’teki İsrail) ziyaretinin sonlarında soru aynıydı: ‘Netanyahu, Erdoğan’dan özür dileyecek mi?’

Ana engel, İsraillilerin savaş suçundan yargılanmasıydı ve Türkiye bundan feragat etmeyi reddetmişti. Phil Gordon (dönemin Beyaz Saray Ortadoğu Sorumlusu) Ankara’daki üst düzey isimleri aramayı sürdürdü. (…) Dan Shapiro bağırdı: “Aldık. Anlaşma oldu.”

Aralarında küçük bir masa ve telefon (Obama ve Netanyahu) karşılıklı oturdular. Obama, Erdoğan’ı “Dostum Recep” diye selamladı. Netanyahu ise hepimizde bir kopyası olan ve bire bir takip ettiğimiz yazılı bir metin okudu. Gerekli bütün unsurlar orada vardı: İsrail Savunma Güçleri tarafından yapılan taktik hatalar nedeniyle özür, tazminat teklifi, diplomatik ilişkilerin tam restorasyonu ve tüm savaş suçlamalarının düşürülmesi. Özür kabul edilmişti. Obama ve Netanyahu telefonu kapattı, herkes ayaklarını uzatıp sevinç çığlıkları atmaya başladı. (…) O akşam Netanyahu’nun ofisinde sadece ikimiz oturduğumuzda bana “Bir hata yapmış olabiliriz” dedi.