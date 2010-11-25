-OANA GENEL KURULU BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Asya Pasifik Ajanslar Birliği (OANA) Genel Kurul toplantısı başladı. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının ortak organizasyonuyla düzenlenen ''2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Ajanslar Buluşması'' devam ediyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen OANA Genel Kurulu, The Marmara Oteli'nde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Hilmi Bengi'nin açış konuşmasıyla başladı. Bengi, Antara Ajansının ev sahipliğinde üç yıl önce yapılan toplantıda, OANA Genel Kurulunun 2010 yılında İstanbul'da yapılması kararının alındığını anımsatarak, ''Bize duyduğunuz güven için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi mahcup etmemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir kusurumuz olursa şimdiden affınızı istirham ediyorum'' diye konuştu. Genel Müdür Bengi, konuklarına, kıtaları buluşturan İstanbul'da yapılacak toplantıda kolaylıklar diledi. Genel Kurul, OANA Dönem Başkanı Ahmad Mukhlis Yusuf'un konuşmasıyla devam ediyor.