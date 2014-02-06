'Urla'daki villalar için yıkım kararı aldık, uygulayacak babayiğit arıyoruz'

Urla’da Başbakan Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ileri sürülen villalarla ilgili kaçak yapılaşma sebebiyle çok sayıda ceza kesildiği ve il encümeni tarafından oybirliğiyle yıkım kararı verildiği ortaya çıktı. Yıkıma itiraz ise mahkemece reddedilmiş. İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, “Yıkım kararını hangi babayiğit uygulayacak?” diye sordu.

Zaman'dan Özdemir Özkan ve Hasan Çilingir'in haberine göre, İzmir İl Genel Meclisi’nin dünkü toplantısına, Başbakan Erdoğan ve yakınları için 1. Derecede sit alanına yapıldığı ileri sürülen Zeytineli’ndeki villalarla ilgili tartışmalar damga vurdu. Toplantının açılışını yapan İl Genel Meclis Başkanı Serdar Değirmenci, yolsuzluk iddiaları ve villalar üzerinden iktidarın temsilcilerine yüklendi. Değirmenci, “Zeytineli köyünün en güzel koyunda kaçak yapılmış 16 villa var. Buradaki iki villanın da Başbakan’a ait olduğu ileri sürülüyor. 1. derece doğal sit alanının 3. derece sit alanına çevrilmesi için Başbakan’ın devreye girdiği internette yayınlanan konuşma tapelerinde görülüyor. Bunlar doğru mudur bilmem ama Özel İdare ve İl Genel Meclisi’nin görev alanında olduğu için bildiğim bazı gerçekler var.” dedi.

Söz konusu villalarla ilgili resmî belgeler bulunduğunu belirterek sekiz madde halinde açıklayan Değirmenci, “Bu alan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla 1. derece doğal sit alanıdır. Buradaki yapılar kaçak ve ruhsatsızdır. Yapı sahipleri, 1. derece doğal sit olan bu alanın 3. derece sit alanına döndürülmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu siteye giden yol, Zeytineli köyünün içinden geçmektedir ve köy yolu, valilik yedek ödeneğinden 300 bin TL ayrılarak yapılmıştır.” dedi.

Zeytineli’ndeki tartışma konusu villalar için ruhsatsız olduğu gerekçesiyle il encümeni tarafından 15 Eylül 2010 tarihinde 6 kararla para cezası kesildiğini kaydetti. Hamdi Boyacı, Hayri Boyacı, Kadir Boyacı, Mustafa Topbaş, Abidin Topbaş, Afif Topbaş ve Halit Çizmeci’ye ait yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 29 Şubat 2012’de İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni tarafından oybirliğiyle yıkım kararı alındığını söyledi. Yıkım için encümenin 19 Ekim 2012 tarihli kararıyla gerekli olan 80 bin 159 TL’lik paranın da kaymakamlığa gönderildiğini belirtti. Yapı sahiplerinin yıkımın durdurulması için başvuru yaptığını ve İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere bu başvuruyu reddettiğini hatırlattı. Halen haklarında yıkım kararı bulunan söz konusu villalarla ilgili dosyanın Danıştay’da olduğunu belirtti. “Yıkım kararını hangi babayiğit uygulayacak?” diye soran Değirmenci, madde madde açıkladığı işlemlerin usule ve kanunlara uygun olduğunu söyledi. Değirmenci, “1. derece doğal sit olan bu alan, mahkeme kararlarına karşın 3. derece sit alanına çevrilecek midir? Bunu kitabına uydurmak için kimler, ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Böyle bir uygulama için hangi devlet görevlileri seferber olmuştur? Bu yıkım kararlarını uygulayacak bir babayiğit İzmir’de yok mudur?” dedi. İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Korumu Kurulu tarafından Eylül 2010’da verilen yıkım kararının uygulanmadığına dikkat çeken Değirmenci, villaların yapıldığı bölgenin 1. derece sit alanı olduğunu, bunun 3. dereceye çevrilip çevrilmediğinin bilinmediğini söyledi.

Konu ile ilgili mahkeme kararıyla yapılan dinlemelere ilişkin tapeler geçtiğimiz günlerde internet sitelerine düşmüştü. 5 Ocak 2013 tarihinde Mustafa Latif Topbaş’la Başbakan Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen konuşmalarda, Topbaş, Erdoğan’a İzmir Valisi’ni (Cahit Kıraç) şikâyet ediyordu. Valinin söz konusu villaları yıkmak istediğini söyleyerek, Başbakan’ı durumdan haberdar ediyordu. Aynı villalarla ilgili 6 Ağustos 2013’te M.Latif Topbaş ile Başbakan’ın kızı Sümeyye Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen diyalogda da Sümeyye Erdoğan, villalarda yapılmasını istedikleri tadilatlarla ilgili Topbaş’a bilgi veriyordu.