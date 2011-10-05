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Politika

O uçak indiyse biz de ineriz

Erdoğan G.Afrika’da askeri havaalanına inmek istemeyen pilotlara ‘Obama’nın uçağı indiyse biz de ineriz’ talimatıyla iniş yaptırdı

05 Ekim 2011 03:00


T24- Başbakan Erdoğan Güney Afrika’da askeri havaalanına inmek istemeyen pilotlara ‘Obama’nın uçağı indiyse biz de ineriz’ talimatıyla iniş yaptırdı




Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 günlük Güney Afrika seyahatinin başlangıcında havaalanı sıkıntısı yaşandı. Pretoria’daki askeri havaalanına küçük olduğu ve standartlara uymadığı için inmek istemeyen pilotlara Erdoğan, “Obama’nın uçağı indiyse biz de ineriz, inin” talimatı verdi.
Erdoğan, 3 günlük Güney Afrika ziyaretine önceki gece başladı. Erdoğan ile birlikte işadamları ve gazeteciler önceki gece geç saatlerde Proteria’ya indi. Ancak Boeing 777 tipi büyük gövdeli uçağın Pretoria yakınlarındaki Waterkloof askeri havaalanına inmesi konusunda sıkıntı yaşandı.


İşlem uzar dediler


Pilotlar, büyük uçağın bu havaalanına inmesinin zor olacağını ve iniş pistinin uluslararası standartlara uymadığını dile getirdi. Pilotlar çok yakın olan Johannesburg’daki uluslararası havaalanına inilebileceğini dile getirdi.


Türk yetkililer de Güney Afrikalı yetkililerden uçağın Johannesburg’a ineceğini belirterek, heyete geçiş kolaylığı sağlanmasını istedi. Ancak Güney Afrikalı yetkililer bu talebe, Johannesburg’daki havaalanına inilmesi halinde işlemlerin uzayacağını ve protokol kolaylıkları sağlanamayabileceği yanıtını verdi. Yaşanacak süreç ve tek tek pasaport ve güvenlik kontrolünden geçilmesi gibi zorluklar Erdoğan’a aktarıldı.


Bunun üzerine Erdoğan, askeri havaalanına ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’yı taşıyan uçağın iniş yaptığını anımsatarak pilotlara, “Başkan Obama’nın eşini taşıyan Air Force 2 o askeri havaalanına indi. Onlar indiyse biz de ineriz, inin” talimatı verdi.
Bu talimat üzerine uçak önceki gece geç saatlerde güvenli bir şekilde Pretoria’daki Waterkloof askeri havaalanına indi. İlk anda Johannesburg’a inildiğini sanan kalabalık heyet ise pasaport ve güvenlik kontrolü uygulamalarına maruz kalmadan doğrudan havalanına çok yakın olan otellerine götürüldü.

Anneme dua edin



Erdoğan, yaklaşık 9 saat süren Güney Afrika yolculuğunda işadamları ve basın mensuplarıyla da sohbet etti. Erdoğan, hastanede tedavi olan annesi Tenzile Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili sorulara, “Dünden daha iyi. Daha iyi olmasa yola çıkmazdım. Birkaç güne hastaneden çıkacak. Dua edin” yanıtını verdi.





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