O Twitter kullancısı serbest bırakıldı

Edirne’de, Twitter’daki “Polislere acıyacak değiliz” paylaşımında bulunduğu için gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen S.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol kararı ile nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme de S.Ö.'yü adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

30 yaşındaki S.E.'nin İstanbul’daki terör saldırısından sonra Twitter’daki sayfasından ’Polislere acıyacak değiliz. Hele Çevik Kuvvetse para karşılığı düzenin bekçiliğini yapıyorlarsa başlarına bir şey gelince ağlamayacaklar’ diye yazdığı iddia edilmişti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yazının tespit edilmesinin ardından mahkeme kararıyla S.Ö.'nün evine Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince baskın düzenlendi. S.Ö., ’terör propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla gözaltına alınırken, evinde de arama yapıldı.

Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen ve doktora öğrencisi olduğu belirlenen S.Ö. 'nün paylaşımı kendisinin yaptığını söylediği iddia edilmişti. Mahkemeye sevk edilen S.Ö. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.