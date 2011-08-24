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O twit sayfadan kalktı

Cem Yılmaz, Gani Müjde ile polemik yaratan twitter sayfasındaki tek cümlelik tweet’i kaldırdı

24 Ağustos 2011 03:00



T24 -  Cem Yılmaz’ın twitter sayfası yine boş. Cem Yılmaz, Gani Müjde ile polemik yaratan twitter sayfasındaki tek cümlelik tweet’i kaldırdı


Ünlü komedyen sosyal paylaşım sitesine uzun bir aradan sonra ilk kez pazar gecesi şöyle yazmıştı: “Nasreddin hocaya demişler hocam 750.000 takipçiniz var. Demiş; bana ne... Ama seni takip ediyorlar. Demiş sana ne!”


Bu tweet, bir başka mizahçı Gani Müjde’ye cevaptı. Müjde hiçbir şey yazmadığı halde Cem Yılmaz’ı takip eden takip eden 750 bin kişiyi için “Hiç tweet yazmayan Cem Yılmaz’ı takip eden 750 bin kişi. Şaka mısınız lan?” diye eleştirmişti.


Gündeme gelen bu tartışmanın ardından Cem Yılmaz, pazar gecesi attığı tweet’i dün sildi. Buna rağmen Yılmaz’ın takipçi sayısı bir günde 750 binden 764 bin 767’ye çıktı. Cem Yılmaz geçen aylarda da gece yazdığı tweet’leri daha sonra gündüz saatlerinde silmişti.

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