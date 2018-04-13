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O ‘tweet' yurt dışından kargo yoluyla gelen kitaplara vergi muafiyeti getirdi

"Bir kitaba 46 TL gümrük ödedim"

13 Nisan 2018 10:30

Profesör Yılmaz Esmer’in yurt dışından sipariş ettiği bir kitaba ödediği gümrük vergisi üzerine paylaştığı tweet, yurt dışından kargo yoluyla gelen kitaplara vergi muafiyeti sağladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapan Profesör Yılmaz Esmer’in yurtdışından ısmarladığı bir kitabına ödediği gümrük vergisi üzerine geçen yılın aralık ayında “Ülkemizde, dışarıdan ısmarladığınız bir adet mesleki kitaba bile gümrük vergisi alınıyor. Bir kitaba 46 TL gümrük ödedim. Bu ülkede nasıl bilim yapılacak? Belki duyan olur (mu acaba?)” ifadeleriyle paylaştığı tweet, yurtdışından kargo yoluyla gelen kitaplara vergi muafiyeti sağladı.

Bu tweet üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esmer’i telefonla arayarak konuyla ilgileneceğini söylemişti.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Resmi Gazete’de önceki gün Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına 150 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına vergi muafiyeti getirildi. 150 Euro üzeri benzer kargolar için yüzde 8 vergi uygulanacak. Karar, 25 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

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