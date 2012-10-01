O tezahürat Erdoğan'a mı, yoksa Barzani'ye mi yapıldı?

AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani kürsüye çıkarken salonda 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganları yükseldi. Gazeteci Özden Erkuş, o an salonda olduğunu belirterek twitter hesabından, "Erdoğan kıyafetini değiştirip döndüğünde, kürsüye Barzani çıktı. O tezahürat Erdogan'a yönelikti" mesajını geçti.

İşte Özden Erkuş'un twitter hesabında yer alan açıklaması:

‏@lubeayar

ayıptır sorması.. barzani'yle neden gurur duyuyorsunuz?

@ozdenerkus

@lubeayar oradaydim... Erdogan kiyafetini degistirip dondugu sirada barzani kursuye cikti... O tezahurat Erdogan'a yonelikti...