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O tezahürat Erdoğan'a mı, yoksa Barzani'ye mi yapıldı?

Özden Erkuş, "Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganlarının Barzaniye değil Erdoğan'a yapıldığını söyledi

01 Ekim 2012 02:18

AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani kürsüye çıkarken salonda 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganları yükseldi. Gazeteci Özden Erkuş, o an salonda olduğunu belirterek twitter hesabından, "Erdoğan kıyafetini değiştirip döndüğünde, kürsüye Barzani çıktı. O tezahürat Erdogan'a yönelikti" mesajını geçti.

 
İşte Özden Erkuş'un twitter hesabında yer alan açıklaması:
 
‏@lubeayar
ayıptır sorması.. barzani'yle neden gurur duyuyorsunuz?
 
@ozdenerkus
@lubeayar oradaydim... Erdogan kiyafetini degistirip dondugu sirada barzani kursuye cikti... O tezahurat Erdogan'a yonelikti...

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