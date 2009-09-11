O teslim ettiğinde internet halâ yüklemeye çalışıyordu

Afrika'da posta güvercini 4 gigabytelik bir dosyayı internetten daha hızlı bir şekilde kullanıcıya teslim etti.



İnternetin yeterince hızlı olmadığını kanıtlamak isteyen bir kişi, 4 gigabyte büyüklüğünde bir dosyayı postacı güvercinle, kullanıcıya daha kısa süre içinde yetiştireceği yönünde iddiaya girdi.



4 gigabyte büyüklüğünde dosyayı hafıza kartına yükleyen adam, postacı güvercinle dosyayı 85 kilometre uzaklıktaki kullanıcı şirkete ulaştırdı. Winston adlı 11 aylık güvercin 85 kilometreyi 1 saat 8 dakika içinde alırken, internet ise 4 gigabyte büyüklüğündeki dosyayı 2 saat 7 dakika içinde indirdi. İddiayı kazanan Kevin Rolfe adlı adam, "Aslında winston 85 kilometrelik yolu daha hızlı alabilirdi ama hava bulutlu ve yağmurlu olduğu için biraz gecikti" dedi.



